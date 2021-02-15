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Lenta.ru
Lenta.ru

Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область занимают лидирующие позиции регионального рейтинга по качеству жизни за 2020 год. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.В источнике
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С чего всё началось

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Первые позиции рейтинга регионов по качеству жизни – 2020, как и в прежние годы, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край и Карачаево-Черкессия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости16:17
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СМИ назвали регионы с наиболее высоким качеством жизни

РБК21:39

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Российская газета18:41

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

Комсомольская правда16:30

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России

Life.ru17:19

Названы субъекты РФ с самым высоким качеством жизни

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Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

РЕН ТВ18:15

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

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Пенсия в России может вырасти без повышения налогов для бизнеса

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Слово и Дело13 февраля в 04:26

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Неизменные лидеры Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100).
РИА Новости16:17

В Приморье отменяют занятия в школах из-за метели

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, где бушует метель, организовать оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM21:21