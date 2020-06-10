с чего всё началось

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. Ранее МГУ был также признан самым влиятельным российским вузом по версии рейтингового агентства RAEX.

Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 4,9K

Происшествия Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.

Политика Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом. 546

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K

Происшествия Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров. 31

Политика На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии превысило две тысячи «Из 64 новых случаев COVID-19: 15 чел. — прибывшие из регионов РФ, 2 чел. — из очага Гусиноозерской ЦРБ, 5 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, 4 чел. — обследованы в рамках мониторинга за внебольничной пневмонией, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 131

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 598

Футбол Игроки сербского клуба начали голодовку из-за долгов по зарплате Футболисты сербского клуба «Борац» объявили голодовку в связи с задержками по зарплате. Порядка 25 футболистов команды участвуют в акции.

Политика КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей Как отмечает Reuters, Пхеньян уже несколько дней угрожал Сеулу закрытием совместного офиса связи, если власти Южной Кореи не помешают северокорейским перебежчикам забрасывать на территорию КНДР пропагандистские листовки. 45

Технологии Взлом Nintendo затронул 300 тысяч пользователей В результате хакерской атаки на японскую компанию Nintendo, специализирующейся на создании игровых приставок и видеоигр, были взломаны учетные записи по меньшей мере 300 тысяч пользователей.

Здоровье В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. 7

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 22

Общество Генсек ООН предупредил о глобальной нехватке продуктов из-за пандемии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить граждан продуктами, так как мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации 9 июня. 57

Общество В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову. 6