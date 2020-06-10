с чего всё началось

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. Ранее МГУ был также признан самым влиятельным российским вузом по версии рейтингового агентства RAEX.

Политика Эрдоган пригласил в Турцию туристов из России Говоря о беседе с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган заявил, что российские туристы могут с комфортом приехать в Турцию этим летом. 2

Шоу-бизнес Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым. 37

Армия и оружие Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения. 152

Футбол ЦСКА отложил подписание Вагнера Лава Ранее стало известно, что Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и близок к возвращению в ЦСКА.

Происшествия В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.

Экономика Страны научились зарабатывать во время коронавируса Некоторые страны научились зарабатывать и грамотно инвестировать свободные средства даже во время пандемии коронавируса.

Политика Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии. 12

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 508

Общество Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу». 56

Общество Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву и Санкт-Петербург Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели во вторник из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".