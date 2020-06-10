Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет. Ранее МГУ был также признан самым влиятельным российским вузом по версии рейтингового агентства RAEX.
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с чего всё началось
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) занял 74 место в рейтинге
 лучших вузов планеты QS World University Rankings 2021, поднявшись выше остальных учебных заведений России.
РБК17:50

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