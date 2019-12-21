Авто
РИА НовостиНазваны лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
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с чего всё началось
Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры. Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля.АвтоВзгляд21 декабря в 11:04
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Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
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«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
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Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
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Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи
Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Общество
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Политика
В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов
Общество
Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России
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Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
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Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери
В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
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В Апатитах подростки избили полицейских
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
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