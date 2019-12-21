Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры. Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля.

с чего всё началось

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.

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