Авто

РИА НовостиРИА НовостиНазваны лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении — использование ручного стояночного тормоза.
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с чего всё началось

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры. Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля.
АвтоВзгляд21 декабря в 11:04

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Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

РИА Новостивчера в 18:59

Как быстро остановить авто, если на ходу пропали тормоза

Тарантас Ньюсвчера в 14:41

Автомобилистам дали советы на случай отказа тормозов

Профильвчера в 09:46

Назвали способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Автоновости днявчера в 12:06

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза?

Car.ruвчера в 10:44

Как быстро остановить авто, если на ходу вдруг пропали тормоза

SpeedMeвчера в 13:59

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

АвтоВзгляд21 декабря в 11:04
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Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ 21 декабря в 08:08
Футбол

Шомуродова номинировали на звание лучшего футболиста Азии-2019

Узбекский форвард «Ротова» Эльдор Шомуродов оказался в шорт-листе издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019.
Спорт день за днем вчера в 16:39
Общество

Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Интерфакс 00:24
Общество

Опрос выявил самых узнаваемых журналистов у россиян

Андрей Малахов, Владимир Познер и Владимир Соловьев стали самими узнаваемыми журналистами, при этом наибольший уровень доверия аудитория выказывает Познеру, а также Александру Гордону и Аркадию Мамонтову, говорится в результатах исследования Mediascope "Медиапотребление в регионах России", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01:32
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Общество

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
РИА Новости 00:45
Политика

Лавров пообещал ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава МИД заявил, что Россия ответит на американские санкции против «Северного потока-2».
Ореанда-Новости вчера в 08:00
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Экономика

ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете" об индексации пенсий ушедших с работы пенсионеров.
РИА Новости 21 декабря в 23:17
Здоровье

Допустимую дозу алкоголя на Новый год озвучили российские врачи

Российские врачи призывают отказаться от употребления крепких спиртных напитков в новогоднюю ночь, равно как и не злоупотреблять слабоалкогольными.
Южный Федеральный вчера в 22:43
Космос

Как проходил первый полет к Плутону

«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Snob.ru 17 декабря в 01:02
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия вчера в 19:44
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета 21 декабря в 17:30
Политика

Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Телеинформ 01:10
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Общество

Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
РИА Новости вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Нюша впервые раскрыла имя и внешность дочери

В откровенном интервью для издания певица рассказала, какое имя дала дочери, а также впервые раскрыла ее внешность.
iReactor вчера в 21:37
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 11:16
Футбол

«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубль

ProstoProSport вчера в 13:29
Общество

Малышева показала свою квартиру в Лондоне

ФедералПресс 00:50
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 21 декабря в 08:12
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
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