Авто

РИА НовостиРИА НовостиНазваны лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
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с чего всё началось

Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры. Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля.
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Назвали лучшие способы остановить автомобиль при отказе тормозов

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Как быстро остановить авто, если на ходу пропали тормоза

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Как быстро остановить авто, если на ходу вдруг пропали тормоза

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Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

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Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза?

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Как можно быстро остановить машину, если на ходу вдруг пропали тормоза

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