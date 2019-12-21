Авто
РИА НовостиНазваны лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Как пишет СМИ, лучшее подспорье в экстренном торможении – использование ручного стояночного тормоза.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Система имеет два контура, чтобы в случае отказа одного из них, второй мог спасти ситуацию, в которую попали водитель и пассажиры. Так же стоит помнить, что тормоза оснащены усилителем, который работает при работающем двигателе, равно как и усилитель руля, и прочие системы автомобиля.АвтоВзглядвчера в 11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Общество
Малышева показала подписчикам квартиру, в которой живет в Лондоне
Политика
Германия пыталась остановить санкции против «Северного потока – 2»
Германия пыталась предотвратить санкции США против "Северного потока – 2", пишет газета Bild.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм», Виллиан оформил дубль
Футбол
Семин в ответ на критику Губерниева назвал его «говорящим попугаем»
Семин не стал устраивать скандал, а ответил Дмитрию в ироничной форме. «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!», — ответил тренер.
Общество
Зимнее солнцестояние: в Россию пришла астрономическая зима
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Авто
Автомобили марки Lexus признали самыми надежными
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Экономика
Китай снизит пошлины на импорт более 850 видов товаров с 1 января
Правительство Китая объявило о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, фармацевтических препаратов и ряда высокотехнологичных товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление китайского минфина.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Хоккей
Ткачев не полетел в Давос на матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев не полетел с командой на матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым", который пройдет 23 декабря в швейцарском Давосе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Общество
Для врачей и медсестер введут единые требования оплаты труда
Вице-премьер Татьяна Голикова, реагируя на предложение президента РФ Владимира Путина «избавиться от несправедливой дифференциации» зарплат главных и рядовых врачей, заявила, что после поправок в ТК, правительство сможет устанавливать единые требования к оплате труда медработников по всей России, пишет «Коммерсант».
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Экономика
Эксперты составили рейтинг закредитованности регионов России
В северных регионах России кредиты берут чаще, чем в южных, а средний объем задолженности россиян увеличился на 37 тысяч рублей и составляет 208 тысяч.
Армия и оружие
Американские военные перебросили крупную партию вооружения на Украину
На Украину из США переброшена крупная партия вооружения, об этом сообщает телеграмм канал Сварщики, известный своими инсайдами, которые всегда бывают верными.
Происшествия
«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Цеков оценил слова посла США о реакции ЕС на санкции
Посол США в Германии выдаёт желаемое за действительное, говоря о поддержке дипломатами ряда стран Евросоюза санкций против «Северного потока — 2», считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Общество
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Манная каша может привести к проблемам с усвоением кальция и рахиту, заявила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова в эфире телеканала НТВ.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия