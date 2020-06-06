Общество
BFM.ruНазваны любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции
Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском», которая проанализировала более 18 миллиардов кассовых чеков. Вторым по популярности у граждан оказалось вино, на третьем месте — водка.
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с чего всё началось
Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Стало известно, какие алкогольные напитки россияне предпочитают на самоизоляции
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