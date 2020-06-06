Общество

BFM.ruBFM.ruНазваны любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском», которая проанализировала более 18 миллиардов кассовых чеков. Вторым по популярности у граждан оказалось вино, на третьем месте — водка.
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с чего всё началось

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Стало известно, какие алкогольные напитки россияне предпочитают на самоизоляции

Московский Комсомолец01:56

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

Lenta.ru00:32

Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии

Газета.Ru01:37

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URA.Ru01:06

Назван самый популярный у россиян алкоголь во время пандемии

РЕН ТВ00:35

Названы самые популярные алкогольные напитки россиян на самоизоляции

РИА Новости01:42

Названы самые популярные алкогольные напитки в условиях пандемии

RT на русском00:00
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