Специалисты компании «Такском» проанализировали фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и выяснили, какие алкогольные напитки россияне покупали чаще всего в этот период. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Пиво стало самым продаваемым алкогольным напитком в России в период самоизоляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании «Такском», которая проанализировала более 18 миллиардов кассовых чеков. Вторым по популярности у граждан оказалось вино, на третьем месте — водка.

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