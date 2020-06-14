Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ТК Звезда00:58

Подробнее о событии

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Lenta.ru04:51

Учёный рассказал, можно ли заразиться коронавирусом в бассейне

Life.ru03:34

Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

РИА Новости02:35

Ученый оценил возможность заражения COVID-19 в бассейне

РЕН ТВ03:22

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Комсомольская правда02:54

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Московский Комсомолец04:33

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

ТК Звезда00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

Выяснилось, что кондиционер крадет у двигателя до 2,5 кВт мощности.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
114
Космос

ОАЭ отправят в июле свою первую миссию на Марс

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят свою первую в истории миссию на Марс 15 июля.
МИР 24 11 июня в 16:47
Политика

Путин объяснил демократичность поправок к Конституции

Если сегодня президент утверждает премьер-министра с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, то с вступлением поправок в силу ситуация кардинально меняется - и окончательное решение по председателю правительства и кабмину принимает парламент.
Российская газета 07:24
44
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
506
Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
80
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,3K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Происшествия

На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Коммерсантъ вчера в 23:46
29
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
68
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
259
Общество

Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Lenta.ru 07:34
Религия

Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Уральский меридиан 00:00
15
Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
57
Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
1K
Игры

PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня

Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
1
Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
154
Общество

Свердловская область решила вернуться к полномасштабным ограничениям

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, в зависимости от величины которого Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение об ослаблении или усилении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вот уже четвертый день уверенно растет.
Вечерние Ведомости 12 июня в 10:45
66
Происшествия

В Техасе мужчина представился бойцом UFC и расстрелял восемь человек

РИА Новости 07:28
1
Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
1,7K
Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
1,1K
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
153
Наука

Из нанокристаллов силицида железа теперь можно делать прямоугольники и треугольники

Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» разработали метод получения нанокристаллов силицида железа в форме прямоугольных и треугольных нанопластин за счет нанесения частиц золота на кремниевую подложку для выращивания кристаллов.
Полит.ру 11 июня в 05:00
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
31
Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
212
Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
13
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
89
Шоу-бизнес

Виктория Боня: Захаров отдал свою жизнь, чтобы спасти душу Ефремова

Боня уверена, что Михаил Ефремов после случившегося должен отказаться от алкоголя и переосмыслить всю свою жизнь, в противном случае его душа может "скатиться вибрационно ниже" или погибнуть, сообщает "Комсомольская правда".
Ruposters.ru 05:39
76
Авто

Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы

Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38
Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05
2
Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное