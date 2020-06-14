Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности.
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с чего всё началось

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.
ТК Звезда00:58

Подробнее о событии

Ученый оценил возможность заражения коронавирусом в бассейне

Комсомольская правда02:54

Ученый объяснил опасность заражения коронавирусом в бассейне

Москва 2404:23

Эксперт оценил риски заражения коронавирусом в бассейне

Московский Комсомолец04:33

Ученый оценил возможность заражения COVID-19 в бассейне

РЕН ТВ03:22

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Lenta.ru04:51

Ученый рассказал, где в бассейне можно заразиться коронавирусом

РИА Новости02:35

Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

ТК Звезда00:58
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Общество

В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
1K
Общество

Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ

Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
3,2K
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
134
Общество

Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие

Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие

Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
61
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
37
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
59
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Армия и оружие

Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
245
Общество

Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом

В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
86
Футбол

Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора»

Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.
ProstoProSport 05:44
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину

В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
249
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
902
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
7,4K
Происшествия

Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету

13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Здоровье

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом

В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
33
Футбол

Александр Павленко: «Историю с „Лучом“ вспоминаю как что-то непонятное»

Российский футболист и тренер Александр Павленко рассказал о выступлениях за команды, которые в последние годы испытывали финансовые проблемы.
Матч ТВ 03:52
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
60
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
39
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
1,9K
Авто

Бюджетный Kia Sportage уступил лидерство Kia Seltos

Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, за период с января по май текущего года Kia KX3 стал абсолютным бестселлером бренда в Китае с результатом 25 тысяч реализованных авто и опередил прежнего лидера Kia Sportage, который выбрали только 18 тысяч покупателей.
Новые автомобили 00:11
2
Авто

Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S

Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.
Тарантас Ньюс 11 июня в 03:33
Политика

Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
58
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Общество

В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
72
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
2,2K
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