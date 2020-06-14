Коронавирус
Lenta.ruНазваны меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии
В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности.
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с чего всё началось
Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.ТК Звезда00:58
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Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Общество
Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
Общество
Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие
Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Армия и оружие
Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.
РИА Новости 05:18
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Общество
Главу Сургута госпитализировали с коронавирусом
В Сургуте мэр Вадим Шувалов заразился коронавирусом.
Уральский меридиан 02:27
Футбол
Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора»
Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.
ProstoProSport 05:44
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину
В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Происшествия
Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Футбол
Александр Павленко: «Историю с „Лучом“ вспоминаю как что-то непонятное»
Российский футболист и тренер Александр Павленко рассказал о выступлениях за команды, которые в последние годы испытывали финансовые проблемы.
Матч ТВ 03:52
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Авто
Бюджетный Kia Sportage уступил лидерство Kia Seltos
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, за период с января по май текущего года Kia KX3 стал абсолютным бестселлером бренда в Китае с результатом 25 тысяч реализованных авто и опередил прежнего лидера Kia Sportage, который выбрали только 18 тысяч покупателей.
Новые автомобили 00:11
Авто
Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S
Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.
Тарантас Ньюс 11 июня в 03:33
Политика
Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать
Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 06:20
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23