Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

с чего всё началось

В помещении есть душевые, раздевалки, туалетные комнаты, и поверхности там так же должны обрабатываться. Однако именно эти места Фролов назвал наиболее опасными, потому что вирус может в какой-то момент попасть на поверхности.

Названы меры для безопасного посещения бассейна во время эпидемии

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 13

Общество Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. 3,2K

Общество Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 37

Происшествия Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся. 59

Армия и оружие Глава ДНР поручил снизить степень боеготовности в республике Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приказал снизить степень боеготовности в ДНР с 15 июня.

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время. 245

Футбол Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора» Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7,4K

Происшествия Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету 13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 33

Футбол Александр Павленко: «Историю с „Лучом“ вспоминаю как что-то непонятное» Российский футболист и тренер Александр Павленко рассказал о выступлениях за команды, которые в последние годы испытывали финансовые проблемы.

Авто Бюджетный Kia Sportage уступил лидерство Kia Seltos Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, за период с января по май текущего года Kia KX3 стал абсолютным бестселлером бренда в Китае с результатом 25 тысяч реализованных авто и опередил прежнего лидера Kia Sportage, который выбрали только 18 тысяч покупателей. 2

Авто Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.

Политика Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса. 58