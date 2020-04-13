Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.

с чего всё началось

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания. Медик подчеркнул, что в условиях эпидемии лучший способ обезопасить себя — оставаться дома.

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Технологии В работе Twitter произошел сбой В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 2

Космос Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа Ученые Юнь Чжан (Yun Zhang) из Национальной астрономической обсерватории Академии наук Китая и Дуглас Лин (Douglas N. C. Lin) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали компьютерную модель, объясняющую не только все особенности загадочного астероида, но и механизм его образования. 2

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Армия и оружие РФ заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия планирует в конце апреля заложить сразу шесть крупных боевых кораблей, несмотря на пандемию нового коронавируса, передает ТАСС.

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Происшествия Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.

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