Коронавирус

REGNUMREGNUMНазваны опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
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с чего всё началось

Вирусный топ-5. Рейтинг мест, где можно подхватить коронавирус

Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.
Аргументы и Факты12 апреля в 17:04

Подробнее о событии

Медик рассказал о самых опасных местах во время пандемии COVID-19

News.ru00:26

Вирусный топ-5. Рейтинг мест, где можно подхватить коронавирус

Аргументы и Факты12 апреля в 17:04

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:20

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РБКвчера в 21:40

Врач назвал аптеку самым опасным местом для заражения коронавирусом

ФАНвчера в 21:10

Названы места повышенной опасности во время пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 18:41

Врач назвал топ-5 мест, где легче всего заразиться коронавирусом

URA.Ruвчера в 22:39
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Общество

Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19

Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,3K
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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Здоровье

Радий Хабиров обсудил тяжелую ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе

Радий Хабиров вышел в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где на телеканале «Россия 1» обсудил ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе.
ToDay News Ufa 00:35
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета вчера в 05:40
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Авто

КамАЗ запланировал производство пяти новых двигателей

По сообщениям пресс-службы производителя, планируется запуск в производство большого количества новых двигателей: газовых, газодизельных, двигателей с повышенной отдачей, моторов 13-литрового объёма, а также двигателя нового экологического класса Euro-6.
Car.ru 00:40
Общество

Коронавирус спровоцировал серьёзное сокращение мирового рынка ПК

Отмечается, что это самое серьёзное сокращение поставок с 2013 года.
3DNews 00:05
Транспорт

В южно-сахалинские автобусы перестанут пускать без масок

Если кто-то проигнорирует требование, водитель автобуса будет иметь право остановить движение и не начинать его до того, как все пассажиры не будут в масках.
АСТВ 01:09
Здоровье

В Алтайском крае выявлен ещё один случай заражения коронавирусом

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен у жительницы Барнаула, которая приехала из Доминиканской Республики.
REGNUM 01:11
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
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Политика

В США инициировано расследование возникновения коронавируса

Ранее ГЛАС сообщал, что для разработки вакцины против коронавируса из США в Россию привезли штаммм.
ГЛАС.RU 01:29
1
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
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Политика

Лидер Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 12 апреля в 12:23
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Общество

Теннисист Сафин предрек массовое чипирование людей

Российский теннисист Марат Сафин предрек массовое чипирование населения Земли.
Lenta.ru вчера в 14:06
12
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
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Наука

Эксперт СПбГУ рассказал, что осложняет течение коронавируса

Гиперферритинемия запускает повышенный синтез специальных сигнальных молекул, что может привести к осложнениям и летальному исходу при коронавирусе, сообщил руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд, сообщает пресс-служба вуза.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:20
29
Политика

Источник сообщил, что РФ в апреле заложит шесть боевых кораблей

Россия, несмотря на ситуацию с коронавирусом, намерена в конце апреля заложить на разных верфях шесть крупных боевых кораблей.
Газета.Ru вчера в 20:35
Кино

Хоакин Феникс отверг Роберта Де Ниро

The Moscow Post вчера в 09:39
Футбол

Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль»

Тчуйсе отметил, что в данный момент "Спартак" потерял свой стиль.
Sport.ru 12 апреля в 18:00
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском вчера в 09:34
20
Политика

Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за коронавируса

Белый дом завершает разработку плана по снятию ограничений, которые были введены в США из-за коронавируса.
Профиль 01:57
18
Происшествия

В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
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