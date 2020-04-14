Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНазваны места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
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с чего всё началось

Вирусный топ-5. Рейтинг мест, где можно подхватить коронавирус

Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.
Аргументы и Факты12 апреля в 17:04

Подробнее о событии

Медик рассказал о самых опасных местах во время пандемии COVID-19

News.ru00:26

Врач назвал топ-5 мест, где легче всего заразиться коронавирусом

URA.Ruвчера в 22:39

Когда надо мыть руки после возвращения с улицы?

Аргументы и Фактывчера в 06:26

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РБКвчера в 21:40

Врач назвал аптеку самым опасным местом для заражения коронавирусом

ФАНвчера в 21:10

Названы места повышенной опасности во время пандемии коронавируса

РИА Новостивчера в 18:41

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Lenta.ruвчера в 22:20
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Происшествия

Вблизи Чернобыльской АЭС заметили верховые пожары

РИА Новости вчера в 16:05
39
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
34
Происшествия

В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом

Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
Панорама Ростова-на-Дону 04:03
14
Общество

В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
12
Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
98
Общество

Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский

Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
11
Армия и оружие

Минобороны признало неустойчивость перед новым врагом

Речь идет, очевидно, о группах медицинских специалистов Минобороны РФ, которые уже несколько недель находятся в Италии и Сербии.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
12
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
121
Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Специалисты выделили пять автопроизводителей, продукция которых не подвержена коррозийным процессам.
Тарантас Ньюс 11 апреля в 09:21
158
Общество

Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
2
Здоровье

Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус рассказал, при каких условиях страны могут снимать ограничительные меры, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:04
6
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
301
Транспорт

В столичном метро временно закрыли вестибюли 20 станций

С сегодняшнего дня московская подземка временно закрыла на вход и выход вестибюли 20 станций.
Российская газета 02:35
61
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,5K
Транспорт

В автобусах Южно-Сахалинска пассажиров обязали носить маски

Пассажирам общественного транспорта в Южно-Сахалинске необходимо будет носить медицинские маски, 14 апреля сообщает пресс-служба городской мэрии.
ИА Красная Весна 03:17
Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
2
Общество

«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
46
Авто

Toyota представила кроссовер Toyota Harrier нового поколения

Компания Toyota официально представила кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе.
Автоновости дня вчера в 00:51
29
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
101
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич сама сделала эпиляцию зоны бикини

Woman.ru вчера в 07:02
30
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
1,5K
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

Оказывается, 15 лет назад Рыбин вложил деньги в детский спортивный комплекс. Правда оказалось, что он никому не нужен.
Uznayvse.ru вчера в 05:53
75
Хоккей

Михаил Бердин: У меня есть одна цель - иду к мужикам в НХЛ

Напомним, что Виннипег выбрал Бердина на драфте НХЛ-2016 под общим 157-м номером.
Советский спорт 03:31
Гаджеты

Смартфон Oppo Ace 2 получил поддержку беспроводной зарядки

Система AirVOOC беспроводного заряда обеспечивает передачу 40 Вт энергии, что является одним максимальных значений на рынке, а также модель поддерживает и проводную зарядку на технологии SuperVOOC 2.0, позволяющей передавать до 65 Вт энергии.
Inc-news.ru вчера в 13:27
Экономика

Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом

Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Политика

Лукашенко призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к сплоченности в условиях пандемии коронавируса COVID-19, отметив, что совместно они способны сделать больше в борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:54
1
Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
27
Единоборства

Хабиб показал тренировку с «хейтерами»

Sport24.ru 02:45
1
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