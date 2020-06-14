Коронавирус
Lenta.ruНазваны места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
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с чего всё началось
С целью уберечься от COVID-19 на сайте организации рекомендуется минимизировать посещение кинотеатров, религиозных учреждений, офисов, концертных площадок, школ, общепитов.Известия15:52
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Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Религия
Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции
Уральский меридиан 00:00
Кино
Индиана Джонс назван величайшим героем кино
Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Кино
Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена
NewInform вчера в 02:37
Происшествия
На Сахалине турист сорвался со склона в районе хребта Жданко
Туристическая группа из пяти человек отправилась в выходные покорять склоны хребта Жданко в Макаровском районе на Сахалине.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 23:42
Космос
Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
Сотрудники Американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее.
Афиша Daily 12 июня в 09:20
Фигурное катание
Плющенко и Трусова исполнили совместный прыжок
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе со своей подопечной фигуристкой Александрой Трусовой исполнил совместный прыжок.
News.ru 05:32
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
«Шальке» установил антирекорд клуба по длине безвыигрышной серии
«Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии сыграл вничью с «Байером», проведя 13 игру подряд без побед.
Спорт-Экспресс 14:47
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета 12 июня в 07:39
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Транспорт
В Москве откроются закрытые в период самоизоляции вестибюли метро
Закрытые в период самоизоляции 25 вестибюлей метро Москвы откроются утром 15 июня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
РИА Новости 12:41
Здоровье
В Коми зафиксировали суточный антирекорд заразившихся коронавирусом
Очередной антирекорд по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом отметили в Республике Коми - 181 человек.
ТАСС 15:09
Общество
Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Авто
На базе Ford Transit сделали кемпер
Компания Leisure Travel Vans представила новый автодом, в основу которого лет американский фургон Ford Transit.
32CARS.ru 06:54
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:09
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Путешествия
В Ростуризме заявили о неготовности стран принимать туристов из РФ
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что зарубежные страны пока не подтвердили готовности принять туристов из России в июне.
РЕН ТВ вчера в 14:50
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич не намерен менять стиль команды
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что не планирует менять стиль команды.
Газета.Ru 15:50
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о "наступательной дипломатии" в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 15:23
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинений артиста, которые тот принёс в видеообращении.
RT на русском вчера в 14:35