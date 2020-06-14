Коронавирус
Lenta.ruНазваны места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
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Политика
Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня
Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Футбол
Николич не намерен менять стиль «Локомотива»
Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.
ProstoProSport 15:00
Политика
Путин рассказал, в чем сила России
Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
Политика
Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»
Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
ГТРК Самара вчера в 06:56
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Энергетика
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Футбол
Самба рассказал о проявлениях расизма в России
Кристофер Самба пожаловался на расизм, с которым столкнулся в нашей стране.
ГЛАС.RU 15:01
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно
Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Игры
EA анонсировала Star Wars Squadrons
В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что EA анонсировала Star Wars Squadrons.
Piter.tv 08:00
Армия и оружие
В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»
В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
Фигурное катание
Плющенко стал тренером сборной России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Игры
Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
Детали проекта появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в мире ролевых игр World of Darkness.
Evo-rus.com 11:54
Здоровье
Жителей РФ предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного
Эксперт рассказал, что есть россияне, которые без ведома больного вливают «чудо-препараты» ему в напитки или пищу, но они не действуют.
News.ru 12:39
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов
Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
Страна Советов on-line 14:02
Здоровье
В Белоруссии ситуация с коронавирусом прогнозированно улучшается — Минздрав
Июньские прогнозы улучшения эпидемиологической ситуации в Белоруссии сбываются, сообщила главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова 14 июня на телеканале ОНТ в передаче «Контуры».
ИА Красная Весна 14:23