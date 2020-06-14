Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано на сайте организации.
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Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Lenta.ru13:53

В США назвали места с высоким риском заразиться коронавирусом

Московский Комсомолец13:47

Названы места с высоким риском подхватить коронавирус

Телеканал 360°13:09

Исследователи назвали места с высоким риском заражения COVID-19

Газета.Ru12:56

Места с высоким риском заражения коронавирусом назвали эксперты

Комсомольская правда12:56

Названы места с высоким риском заразиться COVID-19

News.ru12:39

Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

РИА Новости12:34
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Политика

Испания откроет свои границы со странами Шенгена 21 июня

Испания 21 июня откроет границы со странами Шенгена.
Известия 09:16
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП

Газета.Ru вчера в 02:08
7,7K
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Футбол

Николич не намерен менять стиль «Локомотива»

Новый наставник «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в контрольном матче призвал не акцентировать внимание на счете.
ProstoProSport 15:00
Политика

Путин рассказал, в чем сила России

Президент РФ Владимир Путин назвал расизм и снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как в России вся страна оказала помощь Дагестану.
РИА Новости 07:16
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Политика

Украинские дипломаты раскрыли планы «наступательной дипломатии»

Украинские делегации, направленные в Берлин и Париж, являются элементами «наступательной дипломатии», с помощью которой украинская сторона пытается придать импульс переговорам в «нормандском формате», заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 14 июня, сообщает «Укринформ».
ИА Красная Весна 13:15
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Здоровье

Выявлен новый симптом коронавируса

ГТРК Самара вчера в 06:56
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Энергетика

Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)

На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
68
Здоровье

Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель

Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
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Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Футбол

Самба рассказал о проявлениях расизма в России

Кристофер Самба пожаловался на расизм, с которым столкнулся в нашей стране.
ГЛАС.RU 15:01
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
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Происшествия

На поверхности подмосковной реки обнаружили восьмикилометровое пятно

Пятно серебристо-коричневого цвета образовалось на поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре, специалисты выясняют причины загрязнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкологии области.
Интерфакс 10:09
46
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Игры

EA анонсировала Star Wars Squadrons

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что EA анонсировала Star Wars Squadrons.
Piter.tv 08:00
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Армия и оружие

В состав ВМФ России принята атомная подлодка «Князь Владимир»

В состав Военно-морского флота России включен атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».
Дождь 12 июня в 09:58
1,5K
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Игры

Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest

Детали проекта появятся в следующем месяце. Известно, что события игры будут происходить в мире ролевых игр World of Darkness.
Evo-rus.com 11:54
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Здоровье

Жителей РФ предостерегли от лечения алкоголизма без ведома больного

Эксперт рассказал, что есть россияне, которые без ведома больного вливают «чудо-препараты» ему в напитки или пищу, но они не действуют.
News.ru 12:39
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
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Общество

Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов

Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
Страна Советов on-line 14:02
2
Здоровье

В Белоруссии ситуация с коронавирусом прогнозированно улучшается — Минздрав

Июньские прогнозы улучшения эпидемиологической ситуации в Белоруссии сбываются, сообщила главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова 14 июня на телеканале ОНТ в передаче «Контуры».
ИА Красная Весна 14:23
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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