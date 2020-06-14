Коронавирус

REGNUMREGNUMНазваны места с повышенным риском заразиться коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
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Названы места с наибольшим риском заразиться коронавирусом

Известия15:52

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Lenta.ru13:53

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РИА Новости12:34

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Газета.Ru12:56

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Комсомольская правда12:56

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News.ru12:39

Названы места с высоким риском подхватить коронавирус

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Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина

Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
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