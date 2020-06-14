Коронавирус
REGNUMНазваны места с повышенным риском заразиться коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев заявил, что наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины.
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Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Киберспорт
В Dota 2 появилась аркана для Queen of Pain
В Valve вышло обновление для Dota 2. В игре появилась Аркана на Queen of Pain – комплект The Eminence of Ristul.
ProstoProSport 12 июня в 03:21
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Футбол
Фабрегас призвал сажать в тюрьму расистов
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о расизме на стадионах.
Спорт-Экспресс 19:19
Игры
Sony показала новую консоль PlayStation 5
Японская корпорация Sony показала дизайн консоли следующего поколения PlayStation 5.
Компания 12 июня в 02:53
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня
Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Футбол
Четырёхкратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» стал банкротом
Немецкий клуб «Кайзерслаутерн» в понедельник начинает процедуру банкротства. Четырёхкратный чемпион Германии не может платить по счетам.
Евро-футбол.ру 16:36
Происшествия
Девушка упала с водопада Айхор на юге Сахалина
Как сообщают в региональном МЧС, по предварительной информации, в результате пострадавшая получила травму ноги, самостоятельно передвигаться не может и нуждается в санитарной эвакуации.
АСТВ 05:37
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
Политика
Помощник Трампа заявил о начале восстановления экономики США
Процесс в ближайшее время ускорится, заявил 14 июня в эфире CNN советник президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.
Известия 12:55
Наука
Аргентинские палеонтологи нашли новый вид динозавров
Необычное открытие сделали аргентинские палеонтологи, найдя новый вид динозавров, 14 июня передает новостной портал Infobae.
ИА Красная Весна 11:00
Происшествия
Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
На кадрах видно, как голые девушка и молодой человек лежат посреди площади и целуются, а вокруг них собрались прохожие, которые смеются и снимают их на камеры своих телефонов.
Lenta.ru 09:15
Общество
Зачем сокращают русскую школу при посольстве России во Франции?
Париж, 15 июня 2020, 00:52 — REGNUM Под угрозой отчисления оказались 170 учащихся школы при посольстве России во Франции.
REGNUM 17:52
Финансы
Аналитик Кочетков: период укрепления рубля завершился
Рост стоимости природного ресурса положительно скажется на укреплении рубля, но масштабы изменений будут гораздо меньше майских или июньских показателей, отметил эксперт.
Народные новости вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Хоккей
Бывший форвард «Салавата Юлаева» Рыбин завершил карьеру
Агент Сергей Паремузов рассказал, что нападающий Максим Рыбин принял решение завершить профессиональную карьеру.
Sport24.ru 15:19
Театры
БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль
Форпост Северо-Запад 10:53
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня 03:10