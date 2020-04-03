Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг. Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир.
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с чего всё началось

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.
ТК Звездавчера в 21:29

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, где сохраняется высокий риск заразиться коронавирусом

Life.ru12:48

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

РИА Новости11:28

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

News.ru11:53

Врач назвал места с высокой угрозой заражения коронавирусом

Газета.Ru12:31

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Телеканал 360°10:37

Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

ФАН03:22

Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

ТК Звездавчера в 21:29
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Общество

Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса

Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Росбалт 13:10
Происшествия

Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом

Жителю Москвы Иисусу Воробьеву, которого задержали во время выгула собаки во дворе своего дома, может грозить арест.
Lenta.ru 15:29
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия

В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы

Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
REGNUM 08:13
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Здоровье

В Коми карантин ввели ещё в одной больнице

В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.
News.ru 10:45
Шоу-бизнес

Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой

Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
OvideO.ru 15:23
Общество

Салют в честь 75-летия освобождения Братиславы

4 апреля 1945 года войска Красной армии освободили Братиславу от нацистской оккупации.
RT на русском 15:04
Общество

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02 апреля в 15:07
Театры

Большой театр проведет онлайн-показ балета «Марко Спада»

МИР 24 вчера в 21:33
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 14:28
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Футбол

Неймар сыграл в футбол с собаками

Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 16:03
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Народные новости 13:03
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
Гаджеты

Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

В качестве аксессуаров Apple предложит пять вариантов защитных чехлов: белый и черный силиконовые, а также красный, черный и синий кожаные. iPhone SE 2020 в самой дешевой комплектации получит 64 Гб памяти.
Что происходит 02:06
Шоу-бизнес

О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина

Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Live24 02:11
Здоровье

«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 12:58
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов

Эксперты китайского издания «Sohu» заявили, что тайна технологии производства двигателей НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 охраняется Россией серьезнее, чем ядерные секреты страны.
Военное дело 01 апреля в 03:36
Экономика

Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей

Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Ведомости вчера в 14:08
Здоровье

Эпидемиолог назвал опасное свойство коронавируса

Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.
Слово и Дело 12:59
Технологии

Ученые назвали срок эффективности популярных диет

Популярные диеты по снижению веса теряют свою эффективность спустя год, следует из доклада группы ученых из США, Китая и Канады, опубликованного на портале The BMJ.
Известия 16:05
Хоккей

Овечкин: Ягр играл, когда ему было 70 лет, и до сих пор играет

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
Чемпионат 12:28
Общество

В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Новгородские ведомости 04:26
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Пара планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда, где проживают мама и друзья герцогини.
Нижегородская Правда 09:57
Общество

Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности

В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13:02
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