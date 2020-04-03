Коронавирус
РИА НовостиВрач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг. Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир.
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с чего всё началось
«Звезда» попросила врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева рассказать, где можно заразиться коронавирусом сейчас, во время карантина.ТК Звездавчера в 21:29
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Иллюзия безопасности: врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
ТК Звездавчера в 21:29
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество
Беременная невеста премьера Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Происшествия
Задержанному во время выгула собаки москвичу пригрозили арестом
Жителю Москвы Иисусу Воробьеву, которого задержали во время выгула собаки во дворе своего дома, может грозить арест.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Воронежской области из-за COVID-19 изолировали корпус больницы
Калач, Воронежская область, 4 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Терапевтический корпус Калачеевской районной больницы изолирован после того, как у лечившегося здесь пациента подтвердили коронавирус.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Здоровье
В Коми карантин ввели ещё в одной больнице
В Княжпогостской центральной районной больнице в Республике Коми из-за случая коронавируса введён карантин.
Шоу-бизнес
Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой
Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
Общество
Салют в честь 75-летия освобождения Братиславы
4 апреля 1945 года войска Красной армии освободили Братиславу от нацистской оккупации.
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Театры
Большой театр проведет онлайн-показ балета «Марко Спада»
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Футбол
Неймар сыграл в футбол с собаками
Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала основной путь передачи коронавируса
Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Авто
Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan
Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
В качестве аксессуаров Apple предложит пять вариантов защитных чехлов: белый и черный силиконовые, а также красный, черный и синий кожаные. iPhone SE 2020 в самой дешевой комплектации получит 64 Гб памяти.
Шоу-бизнес
О самочувствии рассказала заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина
Сама девушка официально подтвердила информацию о том, что подхватила инфекцию SARS-CoV-2, а также рассказала о специфических симптомах, которые сопутствуют заболеванию.
Здоровье
«Челюсть упала»: врач рассказал о поразивших его пациентах с COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью телеканалу RT рассказал, что был удивлен возрастом пациентов с коронавирусом.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Армия и оружие
Sohu: тайну двигателей ТУ-160 Россия хранит серьезнее ядерных секретов
Эксперты китайского издания «Sohu» заявили, что тайна технологии производства двигателей НК-32 для стратегического бомбардировщика Ту-160 охраняется Россией серьезнее, чем ядерные секреты страны.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Здоровье
Эпидемиолог назвал опасное свойство коронавируса
Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.
Технологии
Ученые назвали срок эффективности популярных диет
Популярные диеты по снижению веса теряют свою эффективность спустя год, следует из доклада группы ученых из США, Китая и Канады, опубликованного на портале The BMJ.
Хоккей
Овечкин: Ягр играл, когда ему было 70 лет, и до сих пор играет
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.
Общество
В России зафиксировано 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США
Пара планирует обосноваться в одном из районов города недалеко от Голливуда, где проживают мама и друзья герцогини.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.