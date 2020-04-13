Коронавирус
Lenta.ruНазваны места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора.
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с чего всё началось
Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.Аргументы и Фактывчера в 17:04
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Экономика
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК".
Piter.tv 08:04
Общество
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Общество
В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи
Пострадавшие от лесных пожаров в Забайкальском крае в 2020 году не получат никаких выплат. Об этом заявил Губернатор региона, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:41
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Общество
С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине
Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Кино
Первый кадр экранизации «Дюны» от Вильнева появился в Сети
Экономика сегодня 12:59
Кино
Netflix снимет сериал про нашествие зомби
Потоковый сервис Netflix заказал производство многосерийного проекта под названием "Все мы мертвы", который будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.
Kinonews.ru 13:52
Политика
Глава МВД Турции ушел в отставку из-за комендантского часа
Введение комендантского часа в турецких городах закончилось отставкой министра внутренних дел страны.
Ридус вчера в 15:13
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Игры
Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4
Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками.
News.ru 05:29
Происшествия
Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор
Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.
Сахалин.Инфо 20:27
Общество
Куйвашев попросил горожан сообщать о плохой дезинфекции подъездов
Сегодня, 13 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев сообщать о плохой работе УК по дезинфекции подъездов.
Уральский меридиан 10:25
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая
Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
Общество
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии
За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Общество
Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год
Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Происшествия
Реконструкция аэропорта в Улан-Удэ обернулась уголовным делом
По факту оплаты невыполненных работ в улан-удэнском аэропорту «Байкал» в Бурятской транспортной прокуратуре завели уголовное дело.
Информ Полис online 22:23
Экономика
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС 13:02
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Oppo Ace 2
Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2. Его ключевыми особенностями стали скоростная зарядка и стильный дизайн.
Ридус 21:44
Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
МВД перечислило самые криминальные российские регионы
Больше всего преступлений за январь – февраль текущего года было зафиксировано в столице – 23,9 тысячи. Об этом говорится в данных МВД.
ФедералПресс 01:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова
Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru 16:25