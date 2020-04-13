Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.

с чего всё началось

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете «Аргументы и факты» рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. По его словам, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора.

Экономика Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе Алексей Кудрин предупредил банки о скором кризисе. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью журналистам "РБК". 108

Общество Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни. 4

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Общество С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора». 4

Кино Netflix снимет сериал про нашествие зомби Потоковый сервис Netflix заказал производство многосерийного проекта под названием "Все мы мертвы", который будет основан на популярном южнокорейском веб-сериале.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 288

Игры Capcom может работать над ремейком Resident Evil 4 Над проектом с 2018 года работает студия M-Two, состоящая из бывших сотрудников Platinum и Capcom и участвовавшая в разработке ремейка Resident Evil 3. В качестве консультанта игры выступает директор оригинального тайтла Синдзи Миками. 13

Происшествия Трое пьяных сахалинцев устроили дебош по пути в обсерватор Как сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе областного УМВД, мужчины начали дебоширить, вести себя агрессивно, они были пьяны.

Общество Куйвашев попросил горожан сообщать о плохой дезинфекции подъездов Сегодня, 13 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил уральцев сообщать о плохой работе УК по дезинфекции подъездов. 38

Общество Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. 206

Общество Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.

Общество Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета. 15

Происшествия Реконструкция аэропорта в Улан-Удэ обернулась уголовным делом По факту оплаты невыполненных работ в улан-удэнском аэропорту «Байкал» в Бурятской транспортной прокуратуре завели уголовное дело.

Гаджеты Представлен флагманский смартфон Oppo Ace 2 Китайская компания Oppo, входящая вместе с Vivo, OnePlus и Realme в холдинг BBK, представила новый флагманский смартфон Oppo Ace 2. Его ключевыми особенностями стали скоростная зарядка и стильный дизайн.

Политика Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин. 3,8K

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 211

Общество МВД перечислило самые криминальные российские регионы Больше всего преступлений за январь – февраль текущего года было зафиксировано в столице – 23,9 тысячи. Об этом говорится в данных МВД. 137