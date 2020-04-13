Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.

с чего всё началось

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев составил список наиболее опасных мест для посещений в период пандемии коронавируса, пишет газета «Аргументы и факты». Лидерами рейтинга стали аптеки и магазины.

Общество В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.

Общество Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 12

Общество Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла. 1,3K

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 953

Общество Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.

Энергетика Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+ Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель. 3

Здоровье Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине. 63

Политика В России разработали препарат от коронавируса Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля. 1,2K

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 68

Общество Названо условие для полного выхода России из карантина к лету Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях в стране уже к началу лета могут полностью отменить ограничительные меры по коронавирусу, сообщает PRIMPRESS. 105

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Общество Во Владимирской области выросло число заболевших коронавирусом По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона выявлено 13 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 229

Армия и оружие Союзники из США отправили сирийской оппозиции дубинки для защиты от коронавируса На подконтрольной американцам и силам сирийской оппозиции территории на восточном берегу Ефрат может вспыхнуть эпидемия коронавирусной инфекции.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 375

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 526

Общество Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство. 1,4K

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 487