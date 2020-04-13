Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.

с чего всё началось

Наиболее высокий риск заболеть COVID-19 в условиях ограничительных мер сохраняется во время посещения аптек. Об этом рассказал АиФ кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 600

Происшествия На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19 Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры. 24

Энергетика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 70

Общество МВД назвало самые криминальные регионы России Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно. 142

Шоу-бизнес Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной". 48

Транспорт РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования В связи со снижением пассажиропотока "Российские железные дороги" с 15 апреля временно отменяют 32 поезда дальнего следования. 134

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 87

Общество В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола. 11

Политика Глава МВД Турции ушел в отставку из-за провала комендантского часа Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в Twitter, что подал в отставку из-за критики, которая обрушилась на него после введения комендантского часа в стране из-за коронавируса. 76

Экономика Объем внешней торговли Китая в I квартале снизился на 6,4% В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($937 млрд), сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Общество Эксперт рассказал, как получить максимальное пособие по безработице Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,2K

Общество Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз.

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 543

Происшествия В Приморье ещё один человек вылечился от COVID-19 В настоящее время в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей.

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 3,9K

Космос Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.

Армия и оружие Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей» Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны. 37

Общество Вернувшиеся из России 49 граждан Китая заразились коронавирусом Как сообщает ToDay News Ufa, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 49 граждан Китая, вернувшихся из России на родину через пропускной пункт Пограничный – Суйфэньхэ. 131

Политика YouTube разблокировал видео обращения Путина Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google. 758

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 135

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 59

Происшествия В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве. 16