Коронавирус
BFM.ruНазваны места с высоким риском заражения коронавирусом
Наиболее высокий риск заболеть COVID-19 в условиях ограничительных мер сохраняется во время посещения аптек. Об этом рассказал АиФ кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.
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с чего всё началось
Сегодня вопрос личной защиты от коронавирусной инфекции стоит остро перед людьми. Даже в условиях ограниченного перемещения и домашнего режима продолжают сохраняться «горячие» точки, где можно подцепить болезнь.Аргументы и Факты12 апреля в 17:04
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Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
На Алтае расследуют случаи травли зараженных COVID-19
Материалы о травле и призывах к насильственным действиям в отношении жительницы Барнаула, вернувшейся из заграничной поездки и заразившейся COVID-19, были переданы в УФСБ по Алтайскому краю из Генеральной прокуратуры.
Российская газета вчера в 09:07
Происшествия
За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
НГС 00:28
Энергетика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь вчера в 02:29
Шоу-бизнес
Ванну с лапшой Доширак приняла Ольга Бузова
Ольга Бузова, попала под нелепость Гусейна Гасанова, тот заставил её принять ванну с лапшой, именуемой в простонародье "бич пакетной".
КМВ Новости вчера в 06:57
Транспорт
РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования
В связи со снижением пассажиропотока "Российские железные дороги" с 15 апреля временно отменяют 32 поезда дальнего следования.
Вести.Ru 12 апреля в 11:55
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
В ВОЗ оценили возможность повторного заражения Covid-19
Ранее врач назвал топ-5 мест, наиболее опасных для заражения коронавирусной инфекцией.
Mockva.ru вчера в 22:04
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов из-за коронавируса
Цветочные компании в Нидерландах были вынуждены уничтожить 400 миллионов цветов, в том числе 140 миллионов знаменитых голландских тюльпанов, из-за снижения спроса на цветы в условиях пандемии коронавируса, сообщает газета New York Times со ссылкой на менеджера по продажам голландского конгломерата флористов Royal Flora Holland Фреда ван Тола.
РИА Новости вчера в 08:17
Политика
Глава МВД Турции ушел в отставку из-за провала комендантского часа
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в Twitter, что подал в отставку из-за критики, которая обрушилась на него после введения комендантского часа в стране из-за коронавируса.
Московский Комсомолец 12 апреля в 15:23
Экономика
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по кредитным картам
Альфа-банк с 14 апреля отменит минимальный платеж по всем кредитным картам в рамках программы помощи заемщикам на фоне пандемии.
ТАСС вчера в 13:02
Экономика
Объем внешней торговли Китая в I квартале снизился на 6,4%
В первом квартале текущего года внешнеторговый оборот Китая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 6,4%, составив 6,57 трлн юаней ($937 млрд), сообщило во вторник Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Интерфакс вчера в 23:28
Космос
Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
Gazeta.SPb 12 апреля в 06:44
Общество
Эксперт рассказал, как получить максимальное пособие по безработице
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.
ПРАЙМ вчера в 20:20
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 01:19
Общество
Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз
Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз.
РБК вчера в 23:00
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
В Приморье ещё один человек вылечился от COVID-19
В настоящее время в Приморье лечение от COVID-19 получают 23 человека, включая двух детей.
REGNUM 00:01
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
Космос
Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году
Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.
РЕН ТВ 00:11
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета вчера в 04:16
Общество
Вернувшиеся из России 49 граждан Китая заразились коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, за минувшие сутки заражение коронавирусной инфекцией выявили у 49 граждан Китая, вернувшихся из России на родину через пропускной пункт Пограничный – Суйфэньхэ.
ToDay News Ufa вчера в 01:57
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com вчера в 02:44
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru вчера в 09:54
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета вчера в 02:10
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 03:54
Общество
В Хакасии перенесли заседание правительства
О переносе заседания правительства Хакасии, которое должно было состояться сегодня в 10:00, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Хакасия вчера в 22:33