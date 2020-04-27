Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНазваны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось

Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).
РБКвчера в 23:00

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Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

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Стали известны самые обеспокоенные из-за COVID-19 регионы России

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Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

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В регионах России оценили степень обеспокоенности граждан коронавирусом

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Жители Петербурга меньше всех в России боятся коронавируса

Московский Комсомолец02:51
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ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Песков опроверг нахождение Путина в Сибири или на Валдае

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что Владимир Путин якобы находится на Валдае или в Сибири.
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Общество

В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары

Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%.
REGNUM 02:04
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Актер Маковецкий ответил на критику фильма «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 03:52
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Общество

Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Общество

Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

Продлить режим самоизоляции в России призвала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.
12 Канал Омск вчера в 23:19
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Общество

5966 новых случаев коронавируса зафиксировали в России за сутки

Ещё 5966 человек в разных регионах России получили положительные результаты тестов на COVID-19, это данные оперативного штаба на 25 апреля.
Радио 1 25 апреля в 06:28
Общество

Россия обогнала Китай в рейтинге коронавирусных стран: за сутки 6 тысяч новых заражений

В мировом рейтинге Россия переместилась на девятую строчку, оставив позади себя Китай (83,9 тысячи заражений), с которого и началась пандемия коронавируса.
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти

Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.
Интерфакс 03:32
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
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Общество

Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса

За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек.
Довод 24 апреля в 04:29
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Общество

Дагестанцы оказались заперты в Петербургской больнице

Около 600 пациентов и 200 медиков оказались в полной изоляции.
Sobytiya.news 02:25
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко

РБК 01:04
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Политика

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Переходный совет Южного Йемена, сформированный сепаратистами, объявил о режиме самоуправления на юге страны и ввел режим чрезвычайного положения, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 03:58
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Здоровье

Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Здоровье

В Кузбассе подготовлено седьмое отделение для пациентов с коронавирусом

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Общество

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 25 апреля в 08:29
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Общество

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

ГИБДД сообщила, что, в случае если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК 24 апреля в 17:49
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Происшествия

Несколько сотен буревестников стали заложниками на сахалинском судне

Одно из грузовых судов в порту Южно-Сахалинска заполонили несколько сотен буревестников.
Российская газета 01:15
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
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Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
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Общество

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии

Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:45
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Общество

Число инфицированных коронавирусом в Башкирии увеличилось до 570

На 43 человека — до 570 увеличилось число заразившихся коронавирусной инфекцией в Башкортостане.
РБК Уфа 03:14
Происшествия

В Мариинской больнице коронавирусом заразились около 50 сотрудников

Около 50 сотрудников Мариинской больницы Санкт-Петербурга заболели коронавирусной инфекцией.
РБК вчера в 12:27
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