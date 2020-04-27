Коронавирус
КоммерсантъНазваны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Энергетика
Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31%
"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ 02:42
Общество
В Севастополе подтверждены пять новых случаев коронавируса
Напомним, стройка Минобороны переведена в режим обсерватора. Там находится 700 человек, из них порядка 200 — жители Севастополя.
Севастополь.ру 06:15
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Политика
Путин предложил губернаторам самим поездить «по колдобинам»
Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами.
Газета.Ru 08:57
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Футбол
«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигран
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, при каких обстоятельствах «Зенит» могут досрочно признать чемпионом России.
Sports.ru 09:29
Шоу-бизнес
Джиган поздравил Самойлову с днем рождения и посвятил ей новую песню
Джиган прервал молчание, поздравив супругу и дочь с Днем рождения. Модель Оксана Самойлова 27 апреля отмечает 32-летие.
SM News 09:06
Здоровье
Врач рекомендовал аллергикам строго соблюдать самоизоляцию
Аллергикам в период пандемии коронавируса желательно строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку аллергия может осложнить течение вирусного заболевания, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Два новых уголовных дела возбудили против бывшего главы Кирова Быкова
Следственные органы возбудили в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, подозреваемого в получении взяток на сумму более 9 млн рублей и пособничестве мошенничеству на 22 млн рублей, два новых уголовных дела о мошенничестве с землей в городском парке Победы и растрате средств.
ТАСС 09:16
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Любовница Константина Ивлева прокомментировала беременность
Экспресс газета 06:59
Авто
Конкуренты Nio и Xpeng объединили зарядные сервисы
Зарядные станции Nio отныне отображаются в официальном приложении Xpeng Motors, а значит, клиенты смогут легко найти ближайший терминал, оплатить его услуги онлайн или сканировать промокод для бесплатного пополнения батареи.
Драйв 07:07
Кино
На ТВ выходит остросюжетный сериал «Чёрное море»
RT на русском 10:07
Общество
Верховный суд разъяснил, что кредитных каникул не будет
Обязанность совершать платежи по кредитам, несмотря на заявленные президентом кредитные каникулы подтвердил Верховный суд России, 26 апреля передают «Ведомости».
ИА Красная Весна вчера в 16:39
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
Попова назвала самоизоляцию единственным путем «избежать проблем».
РБК 08:52
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Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
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ЗакC.Ру вчера в 11:00
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Общество
ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26