Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.

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