Коронавирус
КоммерсантъНазваны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Общество
Оставаться на майские праздники дома призвала глава Роспотребнадзора
В большинстве областей России действует режим самоизоляции, во время которого людям разрешают только выходить на улицу только в магазин, больницу или аптеку.
Live24 вчера в 08:57
Здоровье
Еще 207 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области
207 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Нижегородской области на 27 апреля.
Время Н 04:14
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусной инфекцией и заняла девятое место в списке стран по количеству инфицированных.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
В Тамбовской области выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 61 пациента в Тамбовской области, общее число заболевших достигло 460, выздоровели 50, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:19
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
От фотомодели до первой леди: Мелания Трамп отмечает 50-летие
26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие.
News.ru вчера в 05:26
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет 03:54
Общество
В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости вчера в 06:38
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Общество
Оперштаб назвал возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
Указывается, что 41,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, ещё 36,5% — от 46 до 65 лет.
RT на русском вчера в 06:19
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
РИА Новости 02:42
Здоровье
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса
В Ростовской области еще один человек умер от коронавируса.
Дон-ТР 04:14
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru 25 апреля в 20:38
Здоровье
От коронавируса не помогут чеснок и имбирь — Роскачество
МедиаПоток 02:55
Биатлон
Драчев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистов
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне.
Вести.Ru 03:38
Политика
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами.
Lenta.ru вчера в 19:46
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:26
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Владимирской области за сутки увеличилось на 48 человек, 26 апреля сообщается на сайте региональной администрации.
ИА Красная Весна вчера в 09:15