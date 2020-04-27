Коронавирус
КоммерсантъНазваны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 07:16
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Шоу-бизнес
В сети обсуждают высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии
Наша версия вчера в 10:47
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
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Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика
Путин обсудит с губернаторами, что дальше делать с коронавирусом
28 апреля российский президент Владимир Путин проведет очередное селекторное совещание с главами регионов.
Накануне.Ru вчера в 22:10
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости вчера в 09:39
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Происшествия
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
Политика
В КНДР заявили, что Ким Чен Ын работает над документами
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил послание с благодарностью строителям туристической зоны, а также продолжает работу с документами.
Мойка78 вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru вчера в 03:52
Происшествия
Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским
В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный".
REGNUM 01:57
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Общество
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Lenta.ru 00:21