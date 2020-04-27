Коронавирус
КоммерсантъНазваны наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Москва — на седьмом месте рейтинга.
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с чего всё началось
Москва вошла в десятку российских регионов, жители которых наиболее обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые проводили соответствующее исследование (результаты есть у РБК).РБКвчера в 23:00
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Piter.tv 10:00
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В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
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Lenta.ru 10:27
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РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата
Руководство РПЛ и РФС обсудило с клубами варианты завершения текущего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 10:27
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
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МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
По словам депутата, перенос майских праздников стал бы дополнительной нагрузкой на экономику страны в условиях кризиса из-за пандемии, что может негативно сказаться на безработице и уровне жизни населения, – сообщает РИА Новости.
Волжский.ру 01:05
Здоровье
Группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом, названа
В наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови, отмечает Владимир Круглый, член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ.
ToDay News Ufa 12:51
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В Свердловской области с 1 мая вводится масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что с 1 мая в регионе в связи с распространением коронавируса вводится режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, общественном транспорте, а также закрытых помещениях.
РЕН ТВ 02:38
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Кино
В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms
Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
Игромания.ру 09:39
Космос
Пентагон подтвердил: НЛО были замечены не только над Молдовой
КП - Молдова 15:18
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы
На вопрос агентства, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
РИА Новости 14:12
Культура
Лариса Долина назвала отличия американской публики от российской
Российская певица Лариса Долина назвала отличия российской публики от американской, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:37
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Украинский защитник Кравец рассказал, почему отказался переходить в «Барселону»
Metaratings 15:01
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Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
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В мире почти три миллиона человек заразились коронавирусом
Наибольшее количество заболеваний и смертей по-прежнему в США: около миллиона инфицированных, более 50 тысяч человек умерли.
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Финансы
Спрогнозирован срок восстановления курса рубля
Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
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Авторы статьи обнаружили частицы РНК вируса в каплях аэрозолей в двух больницах города Ухань, принимавших заразившихся коронавирусом.
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РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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