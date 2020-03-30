Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
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Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

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