Коронавирус
Lenta.ruНазваны наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.
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Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку
Интерфакс27 марта в 07:26
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Общество
В правительстве одобрили ужесточение наказания за нарушение карантина
В правительстве одобрили поправки, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение правил карантина.
Политика
Саудитам указали на допущенные ошибки в планах вытеснить Россию с рынка нефти
Не была проанализирована емкость нефтяного рынка – в период снижения спроса саудиты начали вливать в потребителя миллионы тонн дешевой нефти.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общество
Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов
Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов.
Общество
Леонид Рошаль рассказал, как сделать поход в магазин безопасным
В магазин за продуктами следует ходить в перчатках, держаться от других людей на расстоянии 1,5-2 метра, рекомендует Рошаль.
Общество
Следственный комитет ограничит работу сотрудников ведомства
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин ограничил присутствие сотрудников ведомства на рабочих местах, сообщается на сайте СК.
Политика
Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве
Президент России Владимир Путин прокомментировал введение всеобщего режима самоизоляции в Москве и Подмосковье.
Политика
На Украине уволили главу Минздрава
Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Технологии
Обновление Windows 10 вызывает проблемы с интернет-соединением
Операционная система Windows 10 выпустила очередное обновление, которое вызывает трудности с интернет-соединением.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
На Урале готовятся ввести всеобщий карантин
Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел ряд ограничений в связи с указом президента России Владимира Путина о признании нерабочей неделей период с 30 марта по 5 апреля.
Происшествия
Полиция задержала машину с надписью «Отдел по борьбе с коронавирусом»
Черный автомобиль всем своим внешним видом имитировал машину спецслужб: антенны спутниковой связи, надпись вдоль борта "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции после коронавируса
«Кларенс-хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции», — говорится в сообщении.
Экономика
Омский бизнес попросил помощи у губернатора
Омский областной союз предпринимателей обратился с открытым письмом к губернатору Александру Буркову.
Политика
В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса
Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Общество
Нарушителями карантинных мер займется прокуратура
Магазинами, нарушившими карантинные меры, займется прокуратура.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Мурманская область вводит режим самоизоляции
Мурманская область вводит режим самоизоляции с 30 марта.
Здоровье
В Мали зафиксирован первый летальный случай от COVID-19
Первый смертельный случай от COVID-19 зафиксирован в Мали, 29 марта сообщает официальный сайт правительства западноафриканской страны.
Общество
Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа.
Общество
В Минздраве рассказали об эффективности марлевых масок
Руководитель Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, какие медицинские маски способны защитить от инфекции и не дать ей распространиться.
Общество
В России утвердили перечень товаров первой необходимости
Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.
Спорт
Олимпийские игры могут начаться 23 июля 2021 года
Биатлон
СМИ: Тренеры не рекомендовали включать Гараничева, Малышко и Бабикова в основу сборной на подготовку к следующему сезону
Согласно отчету Белозерова для тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), который оказался в распоряжении СМИ, в основу сборной России рекомендованы: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Карим Халили, Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Петр Пащенко.
Энергетика
Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года
Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
Игры
Activision готовит ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
Здоровье
Предсказавший пандемию COVID-19 врач рассказал, как ее закончить
Американский эпидемиолог Ларри Бриллиант, предупреждавший о начале жесточайшей пандемии, рассказал журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.