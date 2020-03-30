Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал наиболее сильно пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли экономики страны и пообещал оказать им поддержку.

Названы наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики России

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Политика На Украине уволили главу Минздрава Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общество На Урале готовятся ввести всеобщий карантин Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел ряд ограничений в связи с указом президента России Владимира Путина о признании нерабочей неделей период с 30 марта по 5 апреля.

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Общество В России утвердили перечень товаров первой необходимости Российское правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса, он включает в себя 23 пункта, сообщает Газета.ru.