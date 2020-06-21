Экономика
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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Общество
Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman
Известия 17:15
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов.
Коммерсантъ 16:59
Энергетика
Правительство увеличит субсидии при переводе автомобилей на газ
Глава Минэнерго Александр Новак направил замглаве правительства Юрию Борисову предложение повысить вдвое долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей на газ.
Новые Ведомости вчера в 04:40
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 18 июня в 23:28
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Технологии
Google создала камеру светового поля для съемки объемных видео
Исследователи из Google разработали алгоритмы и камеру для съемки объемных роликов.
N+1 02:59
Происшествия
Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
Инцидент в парке английского Рединга не связан с прошедшим ранее в городе митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, заявила региональная полиция.
РИА Новости 19:42
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, которые агитируют за поправки в Конституции
Шнуров посвятил коллегам сатирическое стихотворение.
Paparazzi.ru 13:42
Происшествия
В Ленинградской области задержали 28 человек, возлагавших цветы к мемориалу павшим на Невском пятачке
По информации издания 47news, в мероприятии участвовало около 50 человек, к Невскому пятачку они подъехали на 15 легковых автомобилях и микроавтобусах.
Эхо Москвы 18:05
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Общество
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
РИА Новости 18:54
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru 14:26
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Экономика
«ВСМПО-Ависма» обещают не останавливать
Акционеры крупнейшего в мире производителя титана корпорации «ВСМПО-Ависма» опровергли заявление врио гендиректора компании Максима Кузюка о возможной остановке деятельности компании, которое он сделал в ходе общения с коллективом 17 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Политика
Президент России опубликовал статью в честь 75-летия Великой Победы
Народные новости вчера в 03:16
Происшествия
Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
Политика
Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
Взгляд.ру 13:32
Общество
Код доступа: Юлия Латынина
С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".
Эхо Москвы 17:07
Гаджеты
В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм
Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.
Ferra 12:39
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК вчера в 09:37
Общество
На западе Германии появился первый памятник Ленину
Газета.Ru 12:58
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia вчера в 05:08