Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.

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Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 453

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Общество Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

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Политика Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам. 2

Общество Код доступа: Юлия Латынина С вами была Юлия Латынина и "Код доступа".

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.