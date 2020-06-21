Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Происшествия Происшествие в Рединге не связано в Black Lives Matter Нападение с ножом, которое произошло в парке британского Рединга, не было связано с митингом движения Black Lives Matter.

Экономика РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.

Политика Трамп заявил о непричастности к увольнению прокурора Бермана Дональд Трамп не имеет отношения увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента.

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 52

Шоу-бизнес Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов. 39

Общество Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.

Происшествия Экспертиза признала Ефремова вменяемым Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве. 497

Экономика Эксперты рассказали о самых рискованных способах инвестирования Эксперты рассказали вкладчикам о самых рискованных способах вложения денег.

Авто Серийный электромобиль Lucid дебютирует в сентябре Американо-китайский стартап Lucid Motors представит свой первый серийный электромобиль осенью 2020 года.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 1,1K

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 565

Футбол Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака» Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Юлиан и Анастасия официально развелись Юлиан и Анастасия поженились в марте прошлого года, но семейная жизнь не задалась. Несколько месяцев назад пара объявила о расставании. 5

Футбол «Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши. 1

Футбол «Сельта» может отказаться от покупки Смолова Испанская «Сельта» может отказаться от покупки форварда сборной России и «Локомотива» Федора Смолова, который сейчас выступает за клуб на правах аренды, сообщает «Спорт-экспресс».

Наука Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю Проект по изучению темной материи XENON1T пытается обнаружить следы воздействия слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) на обычную материю. 10

Происшествия В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4 У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4, пишет Геологическая служба США.