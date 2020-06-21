Коронавирус
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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Происшествия
Происшествие в Рединге не связано в Black Lives Matter
Нападение с ножом, которое произошло в парке британского Рединга, не было связано с митингом движения Black Lives Matter.
RT на русском 20:07
Экономика
РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, этот фонд вместе с RTP Global Леонида Богуславского и фондами прямых инвестиций Elbrus Capital и Baring Vostok могут стать инвесторами ИТ-компании «СКБ Контур», входящей в топ-5 крупнейших разработчиков в России.
РБК вчера в 00:30
Армия и оружие
Десантный корабль-док ВМС США вошел в Черное море
Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море, где присоединился к находящемуся там эсминцу с управляемым ракетным оружием Porter.
ТАСС вчера в 05:54
Политика
Трамп заявил о непричастности к увольнению прокурора Бермана
Дональд Трамп не имеет отношения увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследования против соратников американского президента.
РБК 20:09
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Политика
Посол РФ назвал число россиян в тюрьмах США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, сколько россиян отбывает тюремные сроки в США.
Газета.Ru 14:50
Политика
Шесть сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
РБК 19:48
Общество
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
РИА Новости 18:54
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт 18 июня в 05:22
Экономика
Эксперты рассказали о самых рискованных способах инвестирования
Эксперты рассказали вкладчикам о самых рискованных способах вложения денег.
Телеканал Санкт-Петербург 18 июня в 07:34
Футбол
«Чонбук» — «Гвангю»: кто фаворит?
«Чонбук Моторс» и «Гвангю» сыграют 21 июня, предлагаем прочитать наш прогноз.
Все про Спорт ру 08:19
Авто
Серийный электромобиль Lucid дебютирует в сентябре
Американо-китайский стартап Lucid Motors представит свой первый серийный электромобиль осенью 2020 года.
Коммерсантъ 18 июня в 03:21
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 12:21
Шоу-бизнес
Юлиан и Анастасия официально развелись
Юлиан и Анастасия поженились в марте прошлого года, но семейная жизнь не задалась. Несколько месяцев назад пара объявила о расставании.
НТВ 11:41
Футбол
«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии
Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Интерфакс-Спорт 17 июня в 17:12
Происшествия
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
РИА Новости 19:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак
Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши.
Paparazzi.ru 01:31
Футбол
«Сельта» может отказаться от покупки Смолова
Испанская «Сельта» может отказаться от покупки форварда сборной России и «Локомотива» Федора Смолова, который сейчас выступает за клуб на правах аренды, сообщает «Спорт-экспресс».
BetOn вчера в 02:55
Наука
Возможно, ученые обнаружили кандидата на темную материю
Проект по изучению темной материи XENON1T пытается обнаружить следы воздействия слабо взаимодействующих массивных частиц (WIMP) на обычную материю.
Хайтек+ вчера в 04:26
Происшествия
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4, пишет Геологическая служба США.
Газета.Ru 18 июня в 09:20
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета 12:09
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05