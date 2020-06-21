Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ru19:31

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Lenta.ru20:10

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Московский Комсомолец19:54

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат

Gazeta.SPb20:30

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известия17:02

Подсчитано, кому сильнее всего снизили зарплату из-за коронавируса

Руна01:51
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Культура

Пушкинский музей продлит время работы после открытия

Говорит Москва 09:47
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
Коммерсантъ 20:19
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Политика

У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
Взгляд.ру 18:31
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Политика

Сайт Кремля опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Life.ru 18 июня в 17:45
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Кино

Умер Иэн Холм — Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе».
Super.ru вчера в 08:18
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

В результате нападения мужчины с ножом в английском городе Рединге погибли три человека.
Российская газета 21:07
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Происшествия

Молния ударила в посетителей московского парка

Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM 11:54
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Происшествия

В Калининградской области загорелся детский дом

Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Армия и оружие

В США прошли испытания авиабомбы комплекса «Золотая орда»

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker на прошедших 20 июня в США испытания.
Известия 20:25
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
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Наука

Определено необходимое для колонизации Марса количество людей

Ученые разработали математическую модель для расчета точного количества людей, которых будет достаточно для колонизации Красной планеты.
Evo-rus.com 12:20
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Общество

Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы

Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
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Авто

Автопроизводитель Lifan оказался на грани разорения

Некогда популярный китайский автобренд Lifan снова оказался на грани банкротства.
Автоновости дня 13:40
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Наука

Разработана технология трехмерной печати внутри человеческого тела

Goroday.ru 18 июня в 10:54
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Музыка

Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч

РИА Новости 20:28
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
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Здоровье

Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
REGNUM 18 июня в 21:03
Единоборства

Блейдс и Волков провели дуэль взглядов перед турниром UFC в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков и американец Кертис Блейдс провели дуэль взглядов накануне боя на турнире UFC в Лас-Вегасе.
РБК 08:56
Футбол

Экс-президент «Ювентуса»: «Они подписали Роналду и перестали быть командой»

Команде не хватает решимости, даже в отношении пенальти. Я не могу понять, почему у «Ювентуса» нет идентичности.
Матч ТВ 21:11
Экономика

Эксперт посоветовала, что делать при потере работы

Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев.
РИА Новости 20:05
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

BFM.ru 09:20
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»

Rambler News Service 02:09
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
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Как работают Яндекс.Новости?
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