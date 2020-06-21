Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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с чего всё началось

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?

Lenta.ru17:02

Зарплаты работников из наиболее пострадавших отраслей снизились на 60%

Телеканал 360°00:35

Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%

Московский Комсомолецвчера в 23:56

Стало известно, как снизились зарплаты россиян на карантине

URA.Ruвчера в 23:57

МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:56

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ruвчера в 19:31

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Футбол

Червиченко: было видно, что Кокорину стыдно за матч «Сочи» - «Ростов»

Бывший владелец московского футбольного клуба "Спартак" Андрей Червиченко считает, что форварду "Сочи" Александру Кокорину было стыдно за происходившее на поле во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги с "Ростовом".
РИА Новости 14:24
Общество

20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Интерфакс 17:07
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Футбол

«Ливерпуль» потерял очки в дерби с «Эвертоном»

«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в сезоне. Красные после 30 туров имеют в активе 83 очка и продолжают уверенно лидировать в чемпионате.
Lenta.ru 15:52
Здоровье

Доктор Зайцев назвал единственный способ вылечиться от коронавируса

Лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал «НьюИнформ», что нужно делать, чтобы вылечить коронавирус и почему ингаляционный способ введения лекарства в организм коронавирусного больного не спасет его от инфекции.
NewInform 05:41
Происшествия

В Керчи четыре человека пострадали при взрыве автомобиля на АЗС

Четыре человека пострадали в Керчи вечером в воскресенье от взрыва автомобиля на АЗС.
ТАСС 16:48
Авто

С 1 июля российских водителей ждет три нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Нократ вчера в 00:13
10
Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 06:28
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Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ 02:48
361
Общество

Путин присвоил главврачу больницы в Коммунарке звание Героя труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации пяти врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в воскресенье.
РИА Новости 03:26
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
14K
Общество

Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне

С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
14
Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
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Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
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Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
1,6K
Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня вчера в 13:40
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
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Кино

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM 12:46
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Армия и оружие

Армия ДНР подавила огневую точку ВСУ после артобстрела Донецка

ИА Новороссия 15:28
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Экономика

Пенсионерам пересчитают выплаты за два года

Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
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Армия и оружие

Индия хочет срочно купить 33 российских истребителя

Российская газета 19 июня в 07:21
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Общество

Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока

Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
The Penza Post 05:47
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Политика

В Инстаграме Юрий Дудь назвал голосование по Конституции «позором»

За час пост блогера набрал более 300 тысяч лайков Журналист в своем профиле в Инстаграм опубликовал пост, в котором голосование по поправкам к Конституции назвал «позором».
КМВ Новости 19 июня в 13:11
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Политика

The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)

В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
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