Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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с чего всё началось

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.
Известиявчера в 17:02

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МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:56

Стало известно, как снизились зарплаты россиян на карантине

URA.Ruвчера в 23:57

Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%

Московский Комсомолецвчера в 23:56

Зарплаты работников из наиболее пострадавших отраслей снизились на 60%

Телеканал 360°00:35

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Lenta.ruвчера в 20:10

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ruвчера в 19:31

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известиявчера в 17:02
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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
308
Общество

Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
2
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,4K
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
2
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
46
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
4,1K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Происшествия

Почти 5 тыс. новосибирцев заболели коронавирусом

За сутки выздоровели 85 человек, всего более 2,7 тыс. Общее число зараженных в регионах Сибири достигло 35083, известно о 379 смертях.
Тайга.инфо вчера в 01:44
27
Здоровье

Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
30
Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
28
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
401
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»

Rambler News Service вчера в 02:09
1K
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Гаджеты

Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
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Политика

Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
2
Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
8
Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
7
Общество

Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам

Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
1K
Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Футбол

Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»

Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
154
Музыка

Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев

ТАСС вчера в 06:18
63
Общество

Власти Аляски убрали от туристов автобус из фильма «В диких условиях»

Власти штата Аляска вывезли из удаленного лесистого района старый автобус, который в течение многих лет являлся своего рода местной достопримечательностью и привлекал множество туристов.
ТАСС вчера в 03:47
Армия и оружие

Японские военные нашли неизвестную подводную лодку

Рядом с японским островом Амамиосима обнаружили неизвестную подлодку.
Общественная служба новостей вчера в 06:24
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Космос

«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР

Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости вчера в 23:29
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Здоровье

Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
ФАН вчера в 03:11
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