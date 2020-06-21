Коронавирус
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.Известиявчера в 17:02
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Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%
Московский Комсомолецвчера в 23:56
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Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Общество
Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы
Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
Почти 5 тыс. новосибирцев заболели коронавирусом
За сутки выздоровели 85 человек, всего более 2,7 тыс. Общее число зараженных в регионах Сибири достигло 35083, известно о 379 смертях.
Тайга.инфо вчера в 01:44
Здоровье
Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области.
ГТРК Лотос 19 июня в 13:50
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service вчера в 02:09
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
Политика
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп предложил наказывать за сожжение национального флага лишением свободы.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Общество
Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета вчера в 12:09
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Футбол
Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом»
Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".
Газета.Ru вчера в 15:43
Общество
В Германии установили памятник Ленину
Известия вчера в 18:25
Музыка
Умер автор песни «На заре» группы «Альянс» Олег Парастаев
ТАСС вчера в 06:18
Общество
Власти Аляски убрали от туристов автобус из фильма «В диких условиях»
Власти штата Аляска вывезли из удаленного лесистого района старый автобус, который в течение многих лет являлся своего рода местной достопримечательностью и привлекал множество туристов.
ТАСС вчера в 03:47
Армия и оружие
Японские военные нашли неизвестную подводную лодку
Рядом с японским островом Амамиосима обнаружили неизвестную подлодку.
Общественная служба новостей вчера в 06:24
Космос
«Роскосмос» завершил испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР
Базируется принцип функционирования ионных двигателей на обеспечении реактивной тяги с использованием ионизированного газа.
Актуальные Новости вчера в 23:29
Здоровье
Онколог Каприн назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу.
ФАН вчера в 03:11