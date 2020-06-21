Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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с чего всё началось

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.
Известиявчера в 17:02

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Зарплаты работников из наиболее пострадавших отраслей снизились на 60%

Телеканал 360°00:35

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известиявчера в 17:02

Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%

Московский Комсомолецвчера в 23:56

МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:56

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Lenta.ruвчера в 20:10

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ruвчера в 19:31

Стало известно, как снизились зарплаты россиян на карантине

URA.Ruвчера в 23:57
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс вчера в 21:22
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
1,5K
Общество

Чичваркин связал разблокировку Telegram с подготовкой его к продаже

В интервью RTVI Чичваркин заявил, что Дуров, по его мнению, готовит сделку по продаже Telegram. Она связана с провалом блокчейн-проекта TON.
Компания вчера в 11:13
2
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
940
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Общество

Медик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
Известия вчера в 21:05
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru вчера в 17:30
294
Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»

Московский Комсомолец вчера в 12:24
7
Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
78
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины, эвакуированы 24 человека, повреждены межквартирные перегородки и 10 машин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области в воскресенье.
ТАСС 01:22
1
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева раскритиковала популярное YouTube-шоу

Производством шоу занимается команда "Medium Quality", проект выходит на YouTube-канале "LABELCOM".
Peterburg2.ru вчера в 12:23
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Футбол

«Шахтер» в 13-й раз стал чемпионом Украины

Донецкий клуб обеспечил себе титул за пять туров до конца чемпионата благодаря победе над «Александрией» (3:2). Для «Шахтера» это 13-е чемпионство в истории и четвертое подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 14:24
Авто

Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo

Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 18 июня в 08:46
8
Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
10
Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
4
Политика

В США уволился прокурор, который вел дела против адвокатов Трампа

Господин Берман заявил, что согласился оставить пост с гарантией того, что ход расследования в отношении окружения президента США Дональда Трампа прокуратурой не будет нарушен.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
2
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
18
Баскетбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Галатасарая» Харрисоне

Чемпионат вчера в 17:44
Общество

Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
1
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
134
Футбол

Пономарёв: «Я говорил, что ЦСКА с этой обороной проиграет всё»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв нещадно раскритиковал игру «армейцев» в матче 23-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита».
Евро-футбол.ру 01:41
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
154
Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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Технологии

Ученый предсказал конец света 21 июня

Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.
ФАН 18 июня в 06:32
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
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