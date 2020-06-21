Общество

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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с чего всё началось

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.
Известиявчера в 17:02

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Зарплаты работников из наиболее пострадавших отраслей снизились на 60%

Телеканал 360°00:35

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известиявчера в 17:02

Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%

Московский Комсомолецвчера в 23:56

МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

ТАССвчера в 22:56

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Lenta.ruвчера в 20:10

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ruвчера в 19:31

Стало известно, как снизились зарплаты россиян на карантине

URA.Ruвчера в 23:57
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 15:33, Ашберн
Политика

Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус

Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19.
Интерфакс 00:39
9
Происшествия

Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка

В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
27
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru 02:34
2,8K
Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка топлива

RT на русском 14:01
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
714
Происшествия

Петра Верзилова допросили по поводу летних протестов в Москве

Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 15:09
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Общество

Ведущий белорусского госканала заявил о лжи на ТВ на тему протестов

Телеведущий и шоумен Артемис Ахпаш, работающий на белорусском государственном канале ОНТ, обратился к коллегам с призывом не быть пропагандистами.
Lenta.ru 12:51
2
Общество

Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.
РБК 05:39
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Газета.Ru вчера в 12:21
18
Общество

В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»

Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
112
Общество

Глава Калуги заступился за станцевавших у мемориала Победы школьниц

Врио главы Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал инцидент со школьницами, которые станцевали у стелы с георгиевской лентой в нижнем белье.
News.ru 08:08
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Путешествия

Курорты Краснодарского края снова принимают гостей

Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов.
Вести.Ru 02:35
6
Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
12K
Общество

Россияне смогут выйти на пенсию раньше срока

Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока.
The Penza Post 05:47
121
Авто

Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»

Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
65
Политика

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым вошел в состав России в результате демократических выборов.
Piter.tv 09:12
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Игры

В Steam началась распродажа игр издателя Dark Souls и Tekken

Ferra 12:39
2
Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
19
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия вчера в 03:43
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Футбол

Тренер ЦСКА захотел в отставку после разгрома от «Зенита»

Lenta.ru 11:15
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

РИА Новости 07:40
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Происшествия

На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию

Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Экономика

Финансовая небезопасность. Как COVID-19 застал латвийцев врасплох

В ходе опроса менее четверти граждан Латвии выразили уверенность в том, что их финансовое положение является достаточно хорошим для преодоления трудностей, связанных с COVID-19.
BaltNews.lv вчера в 15:00
Происшествия

В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку

В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
19
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