Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.

с чего всё началось

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Политика Трамп попросил администрацию ограничить число тестов на коронавирус Президент Дональд Трамп заявил, что попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19. 9

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 183

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 2,8K

Происшествия Петра Верзилова допросили по поводу летних протестов в Москве Участник Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил «Медиазоне», что утром его увезли из дома на допрос в связи со ст. 212 и 318 УК РФ (массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти). 22

Общество Глава Калуги заступился за станцевавших у мемориала Победы школьниц Врио главы Калуги Дмитрий Денисов прокомментировал инцидент со школьницами, которые станцевали у стелы с георгиевской лентой в нижнем белье. 116

Путешествия Курорты Краснодарского края снова принимают гостей Спрос на отдых в Краснодарском крае в этом году вырос из-за сложности посещения заграничных курортов. 6

Общество Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 74

Политика Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята. 12K

Авто Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена» Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80. 65

Происшествия На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.