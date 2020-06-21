Общество
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.Известиявчера в 17:02
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Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%
Московский Комсомолецвчера в 23:56
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