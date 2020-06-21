Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Общество Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. 12

Происшествия Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 693

Общество Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году. 16

Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 62

Происшествия Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга. 90

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 45

Политика Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 389

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,1K

Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,5K

Шоу-бизнес Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом Американская актриса Анджелина Джоли в интервью журналу Vogue назвала настоящую причину развода с актером и кинопродюсером Бредом Питтом, который состоялся четыре года назад. 1

Технологии Конспиролог Тагалогин предупредил о конце света 21 июня Конец света может наступить уже в воскресенье. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследования конспиролога Паоло Тагалогина. 37

Наука Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса. 5

Политика Прокурор США по делу двух адвокатов Трампа заявил о своей отставке Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, курировавший расследование против двух адвокатов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил, что покидает свой пост после заявления главы минюста Уильяма Барра.

Здоровье Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.