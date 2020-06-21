Коронавирус
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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Единоборства
Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11
Спорт-Экспресс 23:12
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС 20:24
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
Футбол
«Чалов давно потерялся. Но кем его менять? Вагнером? Не живите прошлым». Экс-капитан ЦСКА — о разгроме от «Зенита»
ЦСКА — «Зенит»: все голы матча — Сегодня 38 лет исполнилось братьям Березуцким.
Спорт-Экспресс 15:45
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости 11:23
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Космос
Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца
Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru вчера в 08:08
Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 18 июня в 14:22
Политика
Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Газета.Ru 22:54
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли в интервью журналу Vogue назвала настоящую причину развода с актером и кинопродюсером Бредом Питтом, который состоялся четыре года назад.
Вечерняя Москва 04:51
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Газета.Ru вчера в 12:20
Технологии
Конспиролог Тагалогин предупредил о конце света 21 июня
Конец света может наступить уже в воскресенье. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследования конспиролога Паоло Тагалогина.
Экономика сегодня 18 июня в 07:38
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20:57
Политика
Прокурор США по делу двух адвокатов Трампа заявил о своей отставке
Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, курировавший расследование против двух адвокатов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил, что покидает свой пост после заявления главы минюста Уильяма Барра.
Известия 19:52
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек
На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо 18 июня в 00:55
Политика
Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Киберспорт
Valve работает над исправлением проблем с серверами в Dota 2
«Серверы не отвечают на запросы некоторых пользователей, мы работаем над этим и извиняемся за перебой», – написал OtherJeff на Реддите.
Cyber.sports.ru 18 июня в 09:13