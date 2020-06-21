Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

ТАСС22:56

Деньги вперед: в каких сферах бизнеса в России сократили зарплату

Известия17:02

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Lenta.ru20:10

Названы самые пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Московский Комсомолец19:54

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

Газета.Ru19:31

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат

Gazeta.SPb20:30

Подсчитано, кому сильнее всего снизили зарплату из-за коронавируса

Руна01:51
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Единоборства

Блейдс победил Волкова на UFC on ESPN 11

Спорт-Экспресс 23:12
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС 20:24
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
РИА Новости 11:59
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Футбол

«Чалов давно потерялся. Но кем его менять? Вагнером? Не живите прошлым». Экс-капитан ЦСКА — о разгроме от «Зенита»

ЦСКА — «Зенит»: все голы матча — Сегодня 38 лет исполнилось братьям Березуцким.
Спорт-Экспресс 15:45
Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости 11:23
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Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 17:49
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Общество

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

BFM.ru 17:30
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
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Космос

Зонд Solar Orbiter сделал самые близкие в истории снимки Солнца

Что касается расстояния от Solar Orbiter до звезды, оно сейчас составляет 77 миллионов километров.
Российская газета 18 июня в 04:44
6
Армия и оружие

В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера

Утро.ru вчера в 08:08
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 18 июня в 14:22
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Политика

Трамп ответил на подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп прокомментировал подозрения СМИ о наличии у него болезни Паркинсона. Об этом сообщает Mirror Online.
Газета.Ru 22:54
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

Известия 15:33
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала настоящую причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли в интервью журналу Vogue назвала настоящую причину развода с актером и кинопродюсером Бредом Питтом, который состоялся четыре года назад.
Вечерняя Москва 04:51
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

REGNUM 11:54
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Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Газета.Ru вчера в 12:20
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Технологии

Конспиролог Тагалогин предупредил о конце света 21 июня

Конец света может наступить уже в воскресенье. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на исследования конспиролога Паоло Тагалогина.
Экономика сегодня 18 июня в 07:38
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru 20:57
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Общество

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС 12:18
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Политика

Прокурор США по делу двух адвокатов Трампа заявил о своей отставке

Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, курировавший расследование против двух адвокатов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщил, что покидает свой пост после заявления главы минюста Уильяма Барра.
Известия 19:52
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Забайкалье увеличилось на 66 человек

На 66 человек увеличилось за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в Забайкальском крае.
Орда Инфо 18 июня в 00:55
Политика

Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага.
Газета.Ru 21:43
1
Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
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Киберспорт

Valve работает над исправлением проблем с серверами в Dota 2

«Серверы не отвечают на запросы некоторых пользователей, мы работаем над этим и извиняемся за перебой», – написал OtherJeff на Реддите.
Cyber.sports.ru 18 июня в 09:13
Общество

Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

Росбалт 15:59
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