Общество
Газета.RuНазваны наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
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с чего всё началось
Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.Известиявчера в 17:02
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Малые и средние предприятия в ряде сфер сократили зарплаты более чем на 60%
Московский Комсомолецвчера в 23:56
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В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
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В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
Шоу-бизнес
Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан
Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома».
Территория новостей 02:37
Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
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Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
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NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США
18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе
В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
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BFM.ru вчера в 03:25
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В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
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Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
Комсомольская правда вчера в 20:52
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Игрок планирует построить Чернобыль и другие самые южные районы, а также белорусскую часть зоны и даже поселок Полесское.
CyberSport.ru 04:11
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115 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
По оперативным данным штаба при Правительстве Саратовской области на воскресенье, 21 июня, за сутки еще у 115 человек выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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