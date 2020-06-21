Малый и средний бизнес в сферах спорта, отдыха, культуры и развлечений больше всего сократил расходы на зарплаты в апреле-мае. Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Все отрасли попали в список наиболее пострадавших от коронавируса.

с чего всё началось

Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.

Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии

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