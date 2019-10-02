Общество
ИзвестияНазваны наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.
RT на русском 30 сентября в 01:05
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Политика
Вакарчук призвал Зеленского дать ответ о защите интересов Украины
Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате».
Lenta.ru 03:25
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Политика
Три украинских телеканала провели флешмоб против цензуры
Ведущие и гости в студиях всех трех телеканалов в среду утром вели диалог с черными полосками на губах и без звука.
РИА Новости 03:21
Политика
Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»
Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного 1 октября "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 02:31
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21
Политика
Британские читатели оценили испытания спецназа ФСИН на краповый берет
Читатели британского таблоида The Daily Mail восхитились прохождением испытания на право носить краповый берет спецназом Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
ФАН вчера в 00:43
Экономика
Курс доллара резко снизился на неожиданно слабом ISM
Курс доллара упал после неожиданно резкого снижения индикатора состояния производства в США, который продемонстрировал самое слабое значение с конца последней рецессии.
Profinance.ru вчера в 10:41
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Технологии
«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard
Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard).
Ведомости 02:08
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 12 копеек — до 64,98 рубля. Курс евро увеличился на 6 копеек и составил 70,73 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Политика
В ДНР прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают, что согласование украинским руководством "формулы Штайнмайера" — это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию ситуации на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Происшествия
Мошенники знают о суммах уплаченных налогов 20 млн россиян
Информация о 20 млн налогоплательщиках России распространяется злоумышленниками в интернете.
NashGorod.ru вчера в 09:20
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18