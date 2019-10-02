Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Политика Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки» Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.

Здоровье Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением Если у человека долгое время давление держится выше отметки 140/90, то нужно принимать какие-то меры.

Политика Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера» Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

Общество В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Политика Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Культура Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Общество В Вологодской области сократят численность сотрудников ГИБДД В начале 2018 года NewsVo сообщал, что в Вологодской области по указу президента было сокращено 115 сотрудников ГИБДД.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Происшествия Россиянин убил своих детей после ссоры с женой В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Происшествия Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.

Экономика Медведев: сельское хозяйство показывает позитивную динамику Сельскохозяйственная отрасль показывает позитивную динамику, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Армия и оружие Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.

Происшествия Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Авто На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.

Политика Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.

Политика Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».