Общество

ИзвестияИзвестияНазваны наиболее страдающие от изменения климата города России

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Климатолог назвал две угрозы таяния вечной мерзлоты в России

URA.Ru05:54

Оймякон перестанет быть самым холодным на Земле? Ученый назвал города, где тает вечная мерзлота

Царьград04:55

Учёный назвал города России, где вечная мерзлота уже тает из-за потепления

Life.ruвчера в 23:52

Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота

Комсомольская правда04:35

Алексей Екайкин: вечная мерзлота начала таять из-за глобального потепления

РИА Новости05:00

Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России

РБК03:49

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известиявчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Политика

Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»

Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Здоровье

Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением

Если у человека долгое время давление держится выше отметки 140/90, то нужно принимать какие-то меры.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Происшествия

Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Политика

Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»

Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.
РИА Новости 06:46
Авто

В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей

Южноуральская панорама 07:40
Происшествия

Женщина залезла в вольер ко льву в зоопарке Нью-Йорка

Москва 24 07:37
Общество

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
РИА Новости 07:28
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика

Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 04:27
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Общество

В Вологодской области сократят численность сотрудников ГИБДД

В начале 2018 года NewsVo сообщал, что в Вологодской области по указу президента было сокращено 115 сотрудников ГИБДД.
NewsVO вчера в 02:34
Кино

Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни

REGNUM 06:59
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 05:52
Происшествия

Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены

Газета.Ru 07:04
Происшествия

Россиянин убил своих детей после ссоры с женой

В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия

Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта

Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.
Рамблер 07:34
Экономика

Медведев: сельское хозяйство показывает позитивную динамику

Сельскохозяйственная отрасль показывает позитивную динамику, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 05:42
Армия и оружие

Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР

В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Происшествия

Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем

Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.
iReactor 05:36
Политика

Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин

Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 07:27
Происшествия

Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика

На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов

Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Происшествия

Автобус и автомобиль загорелись после ДТП под Санкт-Петербургом

Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Сообщается, что погиб водитель легкового автомобиля.
REGNUM 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное