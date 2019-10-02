Общество
ИзвестияНазваны наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
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Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Если у человека долгое время давление держится выше отметки 140/90, то нужно принимать какие-то меры.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Политика
Киев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.
РИА Новости 06:46
Авто
В Челябинской области к саммитам ШОС и БРИКС закупят 25 автомобилей
Южноуральская панорама 07:40
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
РИА Новости 07:28
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Политика
Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 04:27
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Общество
В Вологодской области сократят численность сотрудников ГИБДД
В начале 2018 года NewsVo сообщал, что в Вологодской области по указу президента было сокращено 115 сотрудников ГИБДД.
NewsVO вчера в 02:34
Кино
Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия
Россиянин убил своих детей после ссоры с женой
В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Полицейские хотели задержать росгвардейцев, но подстрелили мигранта
Росгвардейцы вымогали взятку у мигранта, а полицейские подстрелили его в попытке их задержать.
Рамблер 07:34
Экономика
Медведев: сельское хозяйство показывает позитивную динамику
Сельскохозяйственная отрасль показывает позитивную динамику, заявил 2 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
REGNUM 05:42
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода
Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала про свою свадьбу с Элджеем
Про свадьбу Ивлеевой и рэпера Элджея стало известно в сентябре, когда ведущая поменяла фамилию, став Узенюк, о чем появилась запись в Едином государственном реестре.
iReactor 05:36
Политика
Россия делает все для баланса на мировом энергетическом рынке, заявил Путин
Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече на форуме "Российская энергетическая неделя" с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.
РИА Новости 07:27
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Политика
На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов
Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.
REGNUM 06:06
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Автобус и автомобиль загорелись после ДТП под Санкт-Петербургом
Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Сообщается, что погиб водитель легкового автомобиля.
REGNUM 05:35