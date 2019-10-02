Общество

ИзвестияИзвестияНазваны наиболее страдающие от изменения климата города России

Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
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Климатолог назвал две угрозы таяния вечной мерзлоты в России

URA.Ru05:54

Ученый назвал последствия таяния вечной мерзлоты в России

РБК03:49

Алексей Екайкин: вечная мерзлота начала таять из-за глобального потепления

РИА Новости05:00

Названы города России, в которых быстрее всего тает вечная мерзлота

Комсомольская правда04:35

Учёный назвал города России, где вечная мерзлота уже тает из-за потепления

Life.ruвчера в 23:52

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известиявчера в 23:15

Ученый рассказал о последствиях таяния вечной мерзлоты в России

РЕН ТВ00:09
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Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
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Российская газета вчера в 13:40
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Samsung закрывает свой последний завод в Китае

Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
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Сотрудники редакции сообщили, что следователи требуют открыть кабинеты учредителя «Черновика» Магди-Магомеда Камалова и главного редактора Маирбека Агаева.
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Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что согласование формулы Штайнмайера со стороны Киева показывает готовность к политическому урегулированию, однако дипломат считает, что это решение носит символический характер.
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Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главами парламентских фракций в Верховной раде и прояснил ситуацию с согласованием Киевом «формулы Штайнмайера».
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
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Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены

Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.
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Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
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Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
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В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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В России начался дефицит новых iPhone

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Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.
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Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
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Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
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Сенаторы США призвали ввести санкции против Чайки и Коновалова

Группа сенаторов США от двух партий во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против российских чиновников, ответственных, по их мнению, за нарушения прав человека в РФ.
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