Общество
Газета.RuНазваны наиболее востребованные профессии в 2020 году
Уровень оплаты труда поднимется и для представителей других профессий. О том, что сильнее всего влияет на рынок труда, читайте в материале "Газеты.Ru". Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.
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Общество
Малышева ответила на сообщения о недопуске в Россию ее соведущего
По данным издания, Малышева лично приехала в аэропорт и требовала пропустить соведущего, однако в итоге Гандельман вернулся в Израиль.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Общество
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
Доля расходов на культуру и досуг в России составляет 7,7%. Меньше всего на активности такого рода тратят жители Молдавии (1,5%), чуть больше — в Северной Македонии и Казахстане (1,8%).
Политика
На Украине напали на депутата Верховной рады
В украинском городе Сумы неизвестные в балаклавах напали на депутата Верховной рады Михаила Ананченко.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Политика
Зеленский рассказал «России 1» о встрече с Путиным
Общество
Определены регионы для вывоза московского мусора
Общество
Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили на пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
Общество
Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг
Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
Затонувший плавучий док с подлодкой утилизируют в Севастополе
Плавдок ПД-16 вместе со списанной подлодкой Б-380 затонули в ночь на 15 декабря. Позже подводная лодка всплыла на поверхность.
Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Происшествия
Собаки в Бурятии растерзали тело новорожденного ребёнка
На улице города Гусиноозерск в Бурятии прохожие обнаружили тело новорожденного ребёнка.
Общество
Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году
Всего повышать зарплаты сотрудникам в следующем году планирует четверть из тысячи российских работодателей.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов — 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Армия и оружие
Рогозин анонсировал скорый пуск «Сармата»
Первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" состоится в ближайшее время, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю
Как говорится, без комментариев: молодой предприниматель Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, который попал в ДТП и, только выйдя из больницы, попал в другое ДТП, снова попал в ДТП.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Авто
Какие автомобили были самыми неудачными по итогам 2019 года
Наука
Ученые связали явления в ионосфере с изменениями в средней атмосфере
Используя недавно разработанную глобальную модель всей атмосферы — EAGLE, — ученые связали изменчивость количества свободных электронов в ионосфере (полного электронного содержания) экваториальных широт с повышением температуры стратосферы над Арктикой.