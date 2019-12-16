Уровень оплаты труда поднимется и для представителей других профессий. О том, что сильнее всего влияет на рынок труда, читайте в материале "Газеты.Ru". Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.

Названы наиболее востребованные профессии в 2020 году

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