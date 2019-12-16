Общество
RT на русскомНазваны самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
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Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Здоровье
У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
Политика
В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского
В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Политика
Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Армия и оружие
В НАТО заявили о росте активности российских подлодок
В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
Политика
Китай прокомментировал выдворение своих дипломатов из США
В Китае прокомментировали решение американских властей выдворить с территории США китайских дипломатов.
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Общество
Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Политика
Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину
Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
Общество
Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Фигурное катание
Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе
Общество
Яровая считает бакалавриат «недообразованием»
"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Политика
В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения
В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
Здоровье
Врачи рассказали, от каких продуктов образуются камни в почках
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
Спорт
Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России
Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Технологии