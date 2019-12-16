Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
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Эксперты назвали профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

РБК00:51

Названы специальности, которые будут востребованы в России в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 23:28

Стали известны самые востребованные профессии в 2020 году

Российская газетавчера в 22:00

Исследователи назвали самые востребованные профессии в 2020 году

URA.Ruвчера в 22:39

Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2020 году

ТАССвчера в 22:10

Названы самые востребованные профессии в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 23:18
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Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Культура

Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
REGNUM 00:28
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
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У Ульяновской областной детской клинической больницы сменился главврач

АиФ Ульяновск вчера в 03:54
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Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 13 декабря в 07:31
Политика

В Кремле оценили разницу в политике Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах к ситуации в Донбассе бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:20
Политика

Финский премьер ответила главе МВД Эстонии, назвавшему ее продавщицей

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
РИА Новости 03:32
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
РИА Новости 04:09
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуируют административные здания

REGNUM 05:27
Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

В конце октября норвежский телеканал NRK со ссылкой на разведданные сообщил, что десять подводных лодок российского Северного флота задействованы в секретной операции в Северной Атлантике, целью которой является преодоление рубежа НАТО.
РБК 04:09
Политика

Китай прокомментировал выдворение своих дипломатов из США

В Китае прокомментировали решение американских властей выдворить с территории США китайских дипломатов.
RT на русском 04:15
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК вчера в 17:00
Общество

Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes рассказал о самых заметных людях, которые в 2019 году стали миллиардерами. Отмечается, что таких людей было 200.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) со стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Политика

Песков указал на условия продолжения транзита газа через Украину

Российская сторона не исключает возможности продолжения транзита своего газа через территорию Украины даже после ввода в эксплуатацию альтернативных маршрутов поставок в ЕС.
NewInform вчера в 12:55
Общество

Депутат Госдумы подарил вазелин чиновникам на открытии школы

МонаВиста 14 декабря в 13:15
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости вчера в 11:46
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Телеканал 360° вчера в 06:32
Общество

Яровая считает бакалавриат «недообразованием»

"До настоящего времени в законе об образовании определений бакалавра и магистра не дано, потому что разграничить это искусственно деление невозможно, и, наверное, с этим нужно разобраться", - сказала Яровая в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.
Интерфакс 04:14
Политика

В МИД Украины заявили о необходимости пересмотреть Минские соглашения

В феврале 2015 года лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
Известия 03:33
Здоровье

Врачи рассказали, от каких продуктов образуются камни в почках

Российская газета 14 декабря в 05:35
Общество

Соведущего Малышевой не пустили в Россию

Lenta.ru 04:14
Спорт

Минспорта РФ не допустило детей из ЛНР до соревнований в России

Известный военкор Семён Пегов в своём Telegram-канале WarGonzo сообщил о вопиющей ситуации, произошедшей на соревнованиях в Смоленске по отношению к детям-спортсменам с Донбасса.
Rusvesna.su 04:49
Технологии

В сети появились рендеры PlayStation 5 в новом дизайне

Anonsens вчера в 11:30
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