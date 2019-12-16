Общество
Газета.RuНазваны наиболее востребованные профессии в 2020 году
Уровень оплаты труда поднимется и для представителей других профессий. О том, что сильнее всего влияет на рынок труда, читайте в материале "Газеты.Ru". Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер.
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Музыка
Мазаев назвал концерт Носкова жалким зрелищем
Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Активность российских подлодок в 2019 году достигла максимума со временем холодной войны, сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные НАТО.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
Происшествия
Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована
13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Политика
Путин поручил проработать предложения по ВТС с Африкой
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать поступившие по итогам саммита "Россия-Африка" многочисленные предложения по линии военно-технического сотрудничества.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Кино
Завершены съемки нового фильма Mortal Kombat
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская намекнула, что их роман с Шаляпиным был фикцией
Бывшая подруга певца Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская достаточно спокойно отнеслась к его заявлениям о том, что пришло время поставить точку в их отношениях.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, написал письмо-исповедь, в которой рассказал об отношениях с этой девушкой.
Теннис
135 теннисистов заподозрили в участии в договорных матчах
На договорные матчи делали сотни небольших ставок, общая сумма которых превышала десятки тысяч долларов.
Общество
Работодатели в Японии облачили пожилых сотрудников в экзоскелеты
Работодатели начали закупать экзоскелеты для пожилых работников.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Политика
Путин запретил экс-сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на выезд из страны гражданам, уволенным с военной службы в органах ФСБ.
Происшествия
Директора ФБК задержали при выходе из спецприемника
Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток ареста.
Космос
Рогозин захотел создать «лифт» на Луну
Рогозин рассказал, что этот «лифт» обойдется в «колоссальные средства», но не стал называть точную сумму: «Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров».