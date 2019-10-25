Общество
Российская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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с чего всё началось
Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Хоккей
Овечкин установил новый рекорд НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Происшествия
В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей
В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Экономика
Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки
Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
Национальный банк Украины объяснил введение купюры в тысячу гривен
Нацбанк Украины рассказал, что необходимо вводить в оборот купюру номиналом в тысячу гривен из-за большого количества 500-гривенных купюр.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Экономика
Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям
В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Шоу-бизнес
Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк
Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Происшествия
Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Авто
Honda представила новое поколение Jazz
На открывшемся в Токио автосалоне, компания Honda продемонстрировала новую, четвёртую генерацию модели Fit, также известную как Jazz.
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Культура
Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи
Общество
Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще
По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.