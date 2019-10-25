Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Читать в источнике
Комментировать92
с чего всё началось

Названы самые востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии

Lenta.ru00:31

Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России

РИА Новости01:46

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии

РБК01:50

Какие профессии будут востребованы в России — мнение экспертов

РЕН ТВвчера в 23:47

Названы самые востребованные в будущем профессии

URA.Ruвчера в 23:40

Названы самые востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали новые условия поставки нефти

Известия 02:25
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс вчера в 15:51
Происшествия

В Карелии медведь напал на дрессировщика на глазах у зрителей

В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления.
РИА Новости вчера в 02:36
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС вчера в 09:39
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк

Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Общество

Национальный банк Украины объяснил введение купюры в тысячу гривен

Нацбанк Украины рассказал, что необходимо вводить в оборот купюру номиналом в тысячу гривен из-за большого количества 500-гривенных купюр.
iReactor вчера в 12:49
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Диакон назвал страшный грех родных Анастасии Заворотнюк

Православный диакон Илья Кокин назвал грех родных актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в данный момент лечится от тяжелого заболевания.
Народные новости вчера в 08:02
Происшествия

Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми

Известия вчера в 05:46
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении

Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Авто

Honda представила новое поколение Jazz

На открывшемся в Токио автосалоне, компания Honda продемонстрировала новую, четвёртую генерацию модели Fit, также известную как Jazz.
Somanyhorses 23 октября в 05:02
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Культура

Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:58
Общество

Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще

По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное