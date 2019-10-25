Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.

с чего всё началось

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

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