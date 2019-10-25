Общество
Российская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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с чего всё началось
Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
ТАСС 23 октября в 03:54
Авто
ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке за 330 тысяч рублей
Автомобиль ВАЗ-2106 продается на вторичном рынке России за 330 тысяч рублей.
Car.ru 07:17
Общество
Проживающую 20 лет в школе российскую учительницу обеспечат жильем
Врио мэра Челябинска Наталья Котова приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко, 20 лет проживающую в школьной пристройке, собственным жильем.
Lenta.ru 05:09
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Происшествия
Солдат-срочник застрелил 8 человек в воинской части в Забайкалье
БИЗНЕС Online 08:40
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
Privet-Rostov.ru 10:53
Общество
Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане
Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Музыка
Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино
Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма 12:38
Хоккей
Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»
Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.
Sports.ru 12:41
Общество
Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Команда программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, которая выходит на телеканале «Россия 1», выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Lenta.ru 06:17
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 06:43
Автоспорт
На Гран-при Мексики началась первая свободная практика
Нева Спорт 11:00
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва 05:01
Происшествия
Из-за письма в поддержку Михаила Туватина возбуждено уголовное дело
В Саратове возбуждено уголовное дело из-за письма в администрацию Саратова.
КП - Саратов 09:56
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Здоровье
Во Франции одобрили продажу марихуаны в лечебных целях
Депутаты Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрили проведение двухлетнего эксперимента по продаже марихуаны в лечебных целях в особых случаях.
Daily Storm 11:06
Здоровье
Российской медицине не хватает доверия и денег
По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе и из-за образовательных программ.
Взгляд.ру 12:20
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18