Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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Специалисты рассказали, кто без труда сможет найти работу в будущем

РЕН ТВ06:40

В списке востребованных профессий нашли исключение. Кому стоит беспокоиться

URA.Ru04:25

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

РИА Новости01:46

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Российская газета00:45

В России назвали востребованные в будущем профессии

Lenta.ru00:31

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Наука

Вещество из молодой крови создало эффект голодания у мышей

N+1 05:49
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Армия и оружие

Сирия потребовала от США покинуть свои нефтяные месторождения

По мнению заместителя председателя комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад уход американских военных с территории нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор становится неизбежным Правительство Сирии намеревается вернуть все нефтяные месторождения на своей территории под свой контроль.
Новостной фронт вчера в 21:44
Теннис

Свитолина узнала соперниц по группе на Итоговом турнире WTA

Вести.Ru 09:58
Происшествия

На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 09:51
Общество

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Армия и оружие

В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160

Профиль 23 октября в 12:24
Происшествия

В Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу младенца

Известия 09:45
Футбол

Турецкий тренер бил игроков молодежной команды в раздевалке

Спорт-Экспресс 08:59
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Политика

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Технологии

В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

iXBT.com 05:53
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Наука

Горные ручьи производят намного больше углерода, чем предполагали ученые

Аса Хоргби из EPFL Stream Biofilm and Ecosystem Research Laboratory (SBER), вместе с группой международных ученых провела первое крупномасштабное исследование выбросов углерода горных потоков.
Хайтек 10:17
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Общество

Американская журналистка рассказала, как ее отхлестали в русской бане

Американская журналиста в статье для журнала Business Insider рассказала о своем путешествии по России и впечатлениях от русской бани.
ИнфоСМИ 05:12
Происшествия

Прокуратура Петербурга заинтересовалась падением ребенка в люк

Piter.tv 05:19
Общество

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Роскомнадзор опубликовал данные экспертизы творчества артиста Егора Крида. Информация доступна на сайте ведомства.
Lenta.ru 10:26
Энергетика

Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»

Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Интерфакс 08:30
Происшествия

Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Марий Эл

На 71-м километре Казанского тракта в Марий Эл в аварии погибли три человека.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:27
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