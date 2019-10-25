Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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Специалисты рассказали, кто без труда сможет найти работу в будущем

РЕН ТВ06:40

В России назвали востребованные в будущем профессии

Lenta.ru00:31

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

РИА Новости01:46

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Российская газета00:45

В списке востребованных профессий нашли исключение. Кому стоит беспокоиться

URA.Ru04:25

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге

ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Говорит Москва 11:55
Происшествия

СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье

Суть событий 10:54
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Общество

В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери

Новые вагоны плацкарт и купе, сделанные в виде двухвагонного сцепа, не будут иметь хлопающих дверей между вагонами, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
РИА Новости 11:18
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 08:55
Общество

Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe

Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.
Российская газета 10:27
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Общество

Малахов назвал цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Команда программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым раскрыла, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Neva.Today 07:56
Культура

Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Lenta.ru 12:00
Авто

Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС

Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru вчера в 10:34
Происшествия

Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель

В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Комсомольская правда 11:43
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

РБК 11:59
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском 11:10
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Единоборства

Ковалев показал подготовку к бою с Канело

Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Матч ТВ 23 октября в 04:45
Политика

Лавров назвал условие возвращения домой осужденного норвежского шпиона

Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
РБК 11:55
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч серии А против «Лечче»

После восьми туров чемпионата Ювентус с 22 очками лидирует в турнирной таблице серии А, Лечче, имея в активе семь баллов, занимает 16-ю строчку.
Советский спорт 12:00
Происшествия

В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект

Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
РИА Новости 11:01
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Хоккей

Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.
РБК 11:20
Культура

Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки

Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Inc-news.ru 04:48
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости вчера в 10:20
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.
Коммерсантъ 11:07
Общество

Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом

Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.
РИА Новости 11:50
Армия и оружие

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

РИА Новости 11:35
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