Общество
Российская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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с чего всё началось
Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия
Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП в Петербурге
ДТП произошло накануне на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала столкнулись Renault и Volkswagen.
Происшествия
СК раскрыл имя подозреваемого в стрельбе в Забайкалье
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
Общество
В России появятся вагоны, где не будут хлопать двери
Новые вагоны плацкарт и купе, сделанные в виде двухвагонного сцепа, не будут иметь хлопающих дверей между вагонами, сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Петр Иванов.
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Общество
Дания одобрила строительство морского участка проекта Baltic Pipe
Правительство Дании дало согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe в своих территориальных водах Балтийского моря.
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Общество
Малахов назвал цены на эскорт-услуги популярных блогерш
Команда программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым раскрыла, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом.
Культура
Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»
Оператор Лоуренс Шер, работавший над «Джокером», рассказал, как появилась одна из самых странных сцен фильма.
Авто
Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Внуково из-за попадания птицы в двигатель
В четверг, 25 октября, самолет рейса Москва-Братислава авиакомпании «Победа» не смог вылететь из аэропорта Внуково по причине попадания птицы в один из двигателей воздушного судна.
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Единоборства
Ковалев показал подготовку к бою с Канело
Чемпион мира WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев показал фрагмент подготовки к поединку с обладателем титула WBA Саулем Альваресом.
Политика
Лавров назвал условие возвращения домой осужденного норвежского шпиона
Осужденный в России по статье о шпионаже норвежец Фруде Берг сможет вернуться на родину после того, как будет рассмотрено его прошение о помиловании, заявил глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч серии А против «Лечче»
После восьми туров чемпионата Ювентус с 22 очками лидирует в турнирной таблице серии А, Лечче, имея в активе семь баллов, занимает 16-ю строчку.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Хоккей
Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Карьяла
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на предстоящий Кубок Карьяла.
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Осужденная в США россиянка Мария Бутина освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, после отбывания 18-месячного срока, сообщает NBC.
Общество
Дочка «Газпрома» прокомментировала арест акций нидерландским судом
Компания South Stream Transport B. V. подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал "Нафтогазу Украины" разрешение на арест ее акций.