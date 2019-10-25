Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазваны наиболее востребованные в будущем профессии

Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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В списке востребованных профессий нашли исключение. Кому стоит беспокоиться

URA.Ru04:25

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии

РБК01:50

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России

РИА Новости01:46

В России назвали востребованные в будущем профессии

Lenta.ru00:31

Какие профессии будут востребованы в России — мнение экспертов

РЕН ТВвчера в 23:47

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Футбол

Вратарь «Ювентуса» назвал Крыховяка лучшим футболистом на планете

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал, кого бы выделил в московском «Локомотиве» после матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 03:55
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
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Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти

Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке

Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.
Gazeta.SPb вчера в 17:14
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Происшествия

В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Происшествия

В Саратове возле администрации ночью бегал кабан

В Заводском районе Саратова между жилых домов бегал кабан.
Четвертая Власть 01:40
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 01:54
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые откровенно рассказала о жизни в королевской семье

В фильме Меган Маркл призналась, что страдает.
Городской портал Новый Нижний 23 октября в 00:43
Происшествия

МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

РБК 03:40
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество

Суд в Гааге ответил на обращение жителей Киселевска

Жители Киселевска получили ответ из Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, Нидерланды.
VSE42.RU 04:18
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песенной угрозы Трампу

Всемирно известный американский рэпер Эминем был допрошен сотрудниками Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, из-за угрозы в адрес президента страны.
Инфо24 вчера в 15:41
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело после избиения журналиста

Уголовное дело возбудили в Симферополе по факту избиения журналиста телеканала "Крым 24" Николая Уварова в ходе конфликта с мотоциклистом, двигавшимся по пешеходной зоне.
ТАСС 04:22
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
Интерфакс вчера в 18:36
Экономика

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить военных от переработок

«Известия» ссылаются на данные СМИ, согласно которым при проверках было выявлено, что командиры не предоставляли подчиненным отгулов, а совещания проводили в ночное время, в выходные и праздники.
РБК 03:18
Хоккей

Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Утро.ru вчера в 14:30
Футбол

Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса

В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.
Чемпионат 00:36
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия

Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове

В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.
Известия 03:46
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