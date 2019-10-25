Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны наиболее востребованные в будущем профессии в России

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль. Исследователи приводят в пример специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

В списке востребованных профессий нашли исключение. Кому стоит беспокоиться

URA.Ru04:25

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

РИА Новости01:46

Специалисты рассказали, кто без труда сможет найти работу в будущем

РЕН ТВ06:40

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Российская газета00:45

В России назвали востребованные в будущем профессии

Lenta.ru00:31

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

Минобороны РФ подтвердило расстрел военных в Забайкалье

REGNUM 08:19
Общество

Власти Дании одобрили строительство морского участка Baltic Pipe

Власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.
RT на русском 08:19
Происшествия

В селе, где сбили «пьяного» мальчика, провели следственный эксперимент

6-летнего мальчика днём 13 июля в селе Буйское Уржумского района насмерть сбил майор полиции - оперативный дежурный дежурной части ПП «Немский».
Свойкировский.рф 03:44
Политика

Лавров обсудит с главой МИД Норвегии безопасность на Крайнем Севере

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде перспективы наращивания торгово-экономического сотрудничества и тему безопасности на Крайнем Севере.
ФАН вчера в 04:59
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear

Gmbox.ru вчера в 12:39
Политика

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Звездных войн»

Трейлер заключительной серии нашумевшей саги «Звездные войны» был опубликован на просторах Сети.
NewInform 23 октября в 22:11
Армия и оружие

Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

RT на русском 07:46
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Общество

Россияне стали позже заводить первенцев

Россияне стали заводить первого ребёнка в среднем в 25,9 года, что почти на год больше по сравнению с данными 2011 года.
Life.ru 08:04
Здоровье

В Липецкой области первый врач получил «Губернаторский миллион»

Gorod48 07:47
Армия и оружие

В Польше испугались повторить судьбу курдов

Автор статьи призывает поляков «не питать иллюзий»: республика разделит судьбу курдов в Сирии.
Взгляд.ру 08:53
Происшествия

Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии

В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
РБК вчера в 05:25
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Газета.Ru вчера в 06:46
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Единоборства

Глава Fight Nights Global назвал позором слова Макгрегора о Дагестане

Гаджиев назвал произошедшее позором и также раскритиковал всех, кто присутствовал на пресс-конференции Макгрегора в Москве.
РИА Новости вчера в 17:13
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
РБК 00:27
Армия и оружие

СМИ опубликовали карту боевых действий в Латакии

NewInform вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Культура

Представители сериала «Сваты» сделали официальное заявление

Piter.tv вчера в 03:15
Общество

В Петербурге спущен на воду первый боевой ледокол «Иван Папанин»

Торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля ледового класса проекта 23 550 «Иван Папанин» состоялась 25 октября на территории АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов российских банков

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском вчера в 09:06
Авто

Количество автодилеров снизилось в России

Тарантас Ньюс 23 октября в 02:07
Наука

Вещество из молодой крови создало эффект голодания у мышей

N+1 05:49
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