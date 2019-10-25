Общество

RT на русскомRT на русскомНазваны наиболее востребованные в будущем профессии в России

Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль. Исследователи приводят в пример специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.
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с чего всё началось

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

Специалисты из ВНИИ труда рассказали RT, какие профессии востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет.
RT на русскомвчера в 23:00

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Специалисты рассказали, кто без труда сможет найти работу в будущем

РЕН ТВ06:40

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Российская газета00:45

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в России в будущем

РИА Новости01:46

Эксперты назвали самые востребованные в будущем профессии в России

Известия01:02

В списке востребованных профессий нашли исключение. Кому стоит беспокоиться

URA.Ru04:25

В России назвали востребованные в будущем профессии

Lenta.ru00:31

Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России

RT на русскомвчера в 23:00
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Экономика

«Яндекс» нарастил квартальную выручку на 38%

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что квартальная выручка компании вырастет на 36,3% до 44,4 млрд рублей, EBITDA - на 27% до 13,6 млрд рублей, маржинальность EBITDA составит 30,7%.
Интерфакс 07:17
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
Экономика

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Политика

Путин не планирует встречу с Бутиной

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с россиянкой Марией Бутиной, когда та вернется в Москву.
ТАСС 07:33
Культура

Малахов раскрыл цены на эскорт-услуги популярных блогерш

Lenta.ru 06:17
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Число пострадавших от гаффской болезни под Тобольском достигло десяти

У всех жителей деревни Ачиры в Тобольском районе Тюменской области проведут анализ крови после вспышки в поселении гаффской болезни, сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения области.
РБК 04:51
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Общество

Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 21 октября в 02:02
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Американская журналистка Кэти Уоррен поделилась впечатлениями от посещения русской бани.
Газета.Ru 02:46
Общество

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском 07:16
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 10:03
Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Здоровье

В Кемерове спасли женщину с крайне опасной опухолью

В Кемерове врачи Областной клинической больницы провели уникальную операцию и избавили 72-летнюю женщину от опухоли с опасным расположением.
Сибдепо вчера в 23:39
Общество

Назван размер среднего чека за бензин в российских городах

Средний чек за заправку автомобиля на бензоколонках в России составляет 819 рублей.
Известия 05:04
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Футбол

Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле

Огромное расследование «СЭ» Письмо 14-ти написали в Кремле — Давайте сразу к делу, — выдохнул я. — Та история в Израиле дорого вам обошлась.
Спорт-Экспресс вчера в 18:18
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Политика

Анкара указала США на неприемлемость контактов с командующим СДС

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.
REGNUM 06:52
Спорт

Исинбаева раскритиковала блогеров

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.
News.ru 04:32
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