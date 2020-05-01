Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей. На первом месте по числу инфицированных стоит Одинцово — 764 человека. Следом за ним идут Люберцы — 709 зараженных.

Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

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