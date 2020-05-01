Коронавирус

Live24Live24Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Подмосковье назвал городские округа с наибольшим числом зараженных коронавирусом жителей. На первом месте по числу инфицированных стоит Одинцово — 764 человека. Следом за ним идут Люберцы — 709 зараженных.
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Названы наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье

Live2400:54

Карту распространения коронавируса по городским округам Подмосковья обновили

Телеканал 360°вчера в 13:55

В Подмосковье число заболевших коронавирусом продолжает расти. Данные по городам на 1 мая

Чехов Видвчера в 14:24

Названы регионы Московской области, где обнаружено больше всего больных коронавирусом на 1 мая-2020

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Росбалтвчера в 13:55

Стало известно, где в Подмосковье зафиксировали больше всего новых случаев коронавируса

РИАМОвчера в 13:41

Сводка по коронавирусу в Подмосковье на 28 апреля

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При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек

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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Общество

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Известия 02:09
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Политика

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ТАСС вчера в 14:37
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Шоу-бизнес

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Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на повышенную температуру и кашель. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:13
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Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
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Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
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Общество

Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России

Ученые из Сингапура скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса по России, перенеся его на четыре дня - на 8 августа, это следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 00:10
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Общество

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Общество

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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Политика

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UfaTime.ru 30 апреля в 14:00
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Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
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Общество

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РИА Новости вчера в 12:33
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Политика

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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
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Здоровье

Проценко: выход на плато не является победой над коронавирусом

Московские врачи считают, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусной инфекцией.
РЕН ТВ вчера в 12:04
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина

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Общество

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Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
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Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
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