Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны недостатки четырехдневной рабочей недели

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
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с чего всё началось

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

Преждевременное решение Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.
ТАССвчера в 01:03

Подробнее о событии

Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели

РБКвчера в 20:49

Россиян предупредили о падении доходов на четырехдневке

URA.Ruвчера в 16:37

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

ТАССвчера в 01:03

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Lenta.ruвчера в 15:34

Эксперты выступили против сокращения рабочей недели

ИА Красная Веснавчера в 02:40

Эксперты: четырёхдневка может привести к падению доходов россиян

News.ruвчера в 02:37

Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Газета.Ruвчера в 16:16
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Фигурное катание

Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой

Sport.rbc.ru вчера в 13:44
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Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 770 тысяч

В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:45
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Умерла актриса из «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова

Марина Макарова стала известна по своим ролям в таких сериалах, как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский" и других.
РИА Новости 02:10
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
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"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Общество

Twitter удалил запись Трампа из-за нарушения авторских прав

Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
РБК 03:36
Культура

Киану Ривз напишет сценарий для экшен-комикса про бессмертного воина

News.ru вчера в 04:58
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Общество

Путин поздравил металлургов и горняков с профессиональным праздником

Москва, 19 июля 2020, 09:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с их профессиональным праздником.
REGNUM 02:45
Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

REGNUM вчера в 11:07
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Кино

Раскрыто, как Железный человек вернется в киновселенную Marvel

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Общество

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

РБК вчера в 10:12
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Протестующие в США подожгли здание полицейского профсоюза

Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
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Четыре пешехода сбил Nissan на парковке в Волгоградской области

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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

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Общество

Предсказан срок действия вакцины от коронавируса

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Общество

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Сегодня, 19 июля в Саратовской области выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом — за сутки диагноз подтвердился у 97 человек, в том числе у одного ребёнка (возраст до 14 лет).
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Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

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Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
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Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями

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Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

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Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
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Арсенал — Манчестер Сити 2:0

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии сезона-2019/20.
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Армия и оружие

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В прошлом году звезда «День выборов» в третий раз вышла замуж. Об этом стало известно только сейчас.
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