Преждевременное решение Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

с чего всё началось

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.

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