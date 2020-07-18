Общество
Lenta.ruНазваны недостатки четырехдневной рабочей недели
Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
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с чего всё началось
Преждевременное решение Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.ТАССвчера в 01:03
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Президент ISU назвал погибшую Александровскую талантливой фигуристкой
Sport.rbc.ru вчера в 13:44
Общество
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В России за последние сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев коронавируса, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением нового типа инфекции.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
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Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
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Учебный бой между Су-30МКИ и F-18D ВВС Малайзии запечатлели на видео
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Сообщение исчезло из ленты главы Белого дома вечером в субботу с пометкой "Это сообщение было удалено в ответ на жалобу о нарушении авторских прав" В Twitter сообщили, что удалили твит президента после жалобы лейбла Machine Shop Entertainment, принадлежащего рок-группе.
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Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
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Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар.
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Четыре пешехода сбил Nissan на парковке в Волгоградской области
После полуночи 35-летний водитель за рулем Nissan Almera ехал по парковке со стороны улицы генерала Карбышева.
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На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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