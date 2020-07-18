Преждевременное решение Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

с чего всё началось

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.

Здоровье В Иркутской области за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса За сутки выявлено 185 новых случаев COVID-19, 1 256 заболевших госпитализировано, 91 из них находится в больницах Иркутска и Ангарска в тяжёлом состоянии.

Общество Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 144

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом в Канаде В салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы.

Общество TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.

Экономика В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. 11

Космос Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение Японские планетологи выяснили, что значительная часть или фактически все запасы воды на Земле могли возникнуть в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 352

Общество В Якутии скончались 53 пациента с коронавирусом Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 22

Политика Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц. 58

Энергетика С 1 августа цена на газ для населения повысится на 3% С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. 7,2K