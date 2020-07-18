Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны недостатки четырехдневной рабочей недели

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
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с чего всё началось

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

Преждевременное решение Яхонтова отметила, что в нынешних условиях с учетом безработицы и снижения зарплатных ожиданий сотрудников ставить задачу перехода на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.
ТАСС01:03

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Эксперты рассказали о недостатках четырехдневной рабочей недели

Известия21:49

Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели

РБК20:49

Эксперты: четырёхдневка может привести к падению доходов россиян

News.ru02:37

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Lenta.ru15:34

Эксперты выступили против сокращения рабочей недели

ИА Красная Весна02:40

Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru16:16

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

ТАСС01:03
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Общество

Посол рассказал о запрете на торговлю армянам в московском «Фуд Сити»

Посольство Армении в России начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на московском рынке «Фуд Сити».
Lenta.ru 22:46
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Здоровье

В Иркутской области за сутки выявлено 185 новых случаев коронавируса

За сутки выявлено 185 новых случаев COVID-19, 1 256 заболевших госпитализировано, 91 из них находится в больницах Иркутска и Ангарска в тяжёлом состоянии.
Глагол. Иркутское обозрение 06:19
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
РБК 22:39
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CNN: Портреты Клинтона и Буша-младшего убрали из фойе Белого дома

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Политика

Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России и Китая

Глава Пентагона Марк Эспер считает важным повышение боеготовности НАТО, в том числе для сдерживания России.
Известия 16:54
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Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

РИА Новости 15:20
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Общество

Эксперт рассказал о необходимости носить маску в метро

Профессор кафедры превентивной медицины больницы Киль при университете Качхон Чон Чжэ Хун заявил, что бесконтактные технологии в метрополитене не играют роли, пассажирам надлежит носить маски.
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Политика

Бывший депутат Рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев уже "отказался" от Донбасса и притязаний на Крым.
Известия 22:53
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Фигурное катание

Скончавшаяся в Москве фигуристка Александровская болела эпилепсией

Погибшая фигуристка Екатерина Александровская с января текущего года лечилась от эпилепсии.
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК 18:46
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

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«Локомотив» договорился о трансфере полузащитника сборной Узбекистана

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МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

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Преимущество варки кофе ультразвуком названо

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Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости вчера в 01:49
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва вчера в 10:26
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
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Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Канаде

В салоне находились 27 пассажиров. В результате ДТП погибли три человека, еще несколько получили различные травмы.
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Кино

Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

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Общество

TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru 21:57
Экономика

В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР

Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
URA.Ru вчера в 06:44
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Космос

Почти все запасы воды на Земле могут носить органическое происхождение

Японские планетологи выяснили, что значительная часть или фактически все запасы воды на Земле могли возникнуть в результате разложения сложных органических молекул в первые эпохи существования планеты.
Независимая газета вчера в 14:20
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Общество

В Якутии скончались 53 пациента с коронавирусом

Якутск, 17 июля 2020, 09:21 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 97 пациентов, один умер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 02:21
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Политика

Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду

Лидеры стран Евросоюза прервали переговоры по созданию антикризисного фонда ЕС для поддержания экономики, серьёзно пострадавшей от борьбы с распространением коронавируса, а также по формированию многолетнего бюджета ЕС, продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтц.
РИА Новости 18:05
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Энергетика

С 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%

С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
МонаВиста вчера в 04:03
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Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Культура

Победа в конкурсе принесла Мужскому хору Карелии грант на 2 млн рублей

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