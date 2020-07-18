Общество
Lenta.ruНазваны недостатки четырехдневной рабочей недели
Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
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с чего всё началось
Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов россиян. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.ТАСС01:03
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика
Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану
Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
RT на русском 00:59
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Футбол
Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»
Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Здоровье
Нурлатцы начнут считать количество чипсов
По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Здоровье
Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом
Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело 13:46
Происшествия
В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter
Российская газета вчера в 23:05
Общество
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности
Ранее сообщалось, что в общей сложности за несколько дней на Москву может обрушиться до 100 мм дождя.
Коммерсантъ 21:49
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях
Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях с разными процессорами – Kirin и другой однокристальной системой.
UfaTime.ru 16:18
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Кино
Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»
Главным героем фильма станет боец штурмотряда Рико Родригес, который имеет прозвище «Скорпион».
ГЛАС.RU 16 июля в 03:42
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
Общество
WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook
Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Футбол
Дани Алвес рассказал об обиде на «Барселону»
Евро-футбол.ру 16:42
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Наука
Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом
Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
Общество
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании.
ТАСС 21:49
Наука
Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения
Evo-rus.com вчера в 04:10
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Общество
Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
РИА Новости 21:10
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров стал звездой TikTok
Рассказал Киркоров и о том, что у него разнообразная личная жизнь, и как человек свободный, не связанный брачными, семейными узами, и отношений, он гуляет и направо и налево.
Мир новостей 19:50
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12
Здоровье
От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае
От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае, один из них – за минувшие сутки.
EastRussia 16 июля в 04:30
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52