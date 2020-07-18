Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов россиян. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

с чего всё началось

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