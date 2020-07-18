Общество

Lenta.ruLenta.ruНазваны недостатки четырехдневной рабочей недели

Ранее глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что пандемия коронавируса может послужить началом на пути к установлению четырехдневной рабочей недели в России. Он назвал эпидемию и переход на удаленную работу небольшим шагом к пересмотру рабочих графиков россиян.
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с чего всё началось

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов россиян. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС01:03

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Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Lenta.ru15:34

Эксперты назвали недостатки четырехдневной рабочей недели

РБК20:49

Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru16:16

Эксперты рассказали о недостатках четырехдневной рабочей недели

Известия21:49

Эксперты выступили против сокращения рабочей недели

ИА Красная Весна02:40

Эксперты: четырёхдневка может привести к падению доходов россиян

News.ru02:37

Эксперты: переход на четырехдневную рабочую неделю может повлечь снижение доходов россиян

ТАСС01:03
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика

Ищенко рассказал, что придется сделать, чтобы Карабах отошел Азербайджану

Если говорить без излишней политкорректности, продолжил эксперт, то в Карабахе произошла этническая чистка, и там не осталось азербайджанцев.
Украина.ру 07:44
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

RT на русском 00:59
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
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Футбол

Хачатурянц признал ошибки арбитров в матчах с участием «Спартака»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в эфире «Матч Премьер» назвал причину проверки на детекторе лжи арбитра Сергея Лапочкина.
Евро-футбол.ру 14:38
Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
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Здоровье

Нурлатцы начнут считать количество чипсов

По мнению диетолога Ивана Алименко есть чипсы нужно, контролируя их количество. (Нурлат, 18 июля, "Нурлат-информ") Как стало известно от портала evo-rus.com, специалист по рациональному питанию и снижению веса считает, что при сознательном употреблении чипсы не вредны для здоровья.
Нурлат-информ 04:42
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
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Здоровье

Врач составил перечень продуктов, запрещенных для людей с артритом

Например, красное мясо вызывает накопление мочевой кислоты в суставах, что вызывает осложнение у человека.
Слово и Дело 13:46
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Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета вчера в 23:05
6
Общество

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Ранее сообщалось, что в общей сложности за несколько дней на Москву может обрушиться до 100 мм дождя.
Коммерсантъ 21:49
2
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях

Смартфон Huawei Mate 40 может быть выпущен в двух версиях с разными процессорами – Kirin и другой однокристальной системой.
UfaTime.ru 16:18
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия 18:07
Кино

Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»

Главным героем фильма станет боец штурмотряда Рико Родригес, который имеет прозвище «Скорпион».
ГЛАС.RU 16 июля в 03:42
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ вчера в 09:56
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Общество

WSJ: компания Walt Disney снизила расходы на рекламу в Facebook

Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на размещение рекламы в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма.
ТАСС 16:50
Футбол

Дани Алвес рассказал об обиде на «Барселону»

Евро-футбол.ру 16:42
Шоу-бизнес

Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией

ФАН 21:41
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
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Происшествия

В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников

В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
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Наука

Раскрыт механизм заражения человека опасным паразитом

Американские ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, как опасный паразит Toxoplasma gondii поражает клетки человека.
МонаВиста вчера в 11:29
24
Общество

Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети в Великобритании.
ТАСС 21:49
Наука

Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения

Evo-rus.com вчера в 04:10
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Общество

Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары

РИА Новости 21:10
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК 21:58
2
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров стал звездой TikTok

Рассказал Киркоров и о том, что у него разнообразная личная жизнь, и как человек свободный, не связанный брачными, семейными узами, и отношений, он гуляет и направо и налево.
Мир новостей 19:50
Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается отсрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com 15:12
2
Здоровье

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае

От коронавируса скончались 44 человека в Хабаровском крае, один из них – за минувшие сутки.
EastRussia 16 июля в 04:30
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Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru 14:52
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